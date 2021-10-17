المنسق الخاص للأمم المتحدة: تحقيق أمل اللبنانيين فى مستقبل أفضل ما زال ممكنًا

قالت المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان، يوانا فرونتسكا، إن حراك 17 أكتوبر العام قبل الماضي في لبنان، بعث أملاً قويًا لدى اللبنانيين في إمكانية بناء مستقبل أفضل للجميع، مشيرة إلى أن تحقيق هذا الأمل ما زال ممكنًا من خلال تطبيق الإصلاحات الفعَّالة والحكم الرشيد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة العام المقبل.

وأضافت- في تعليقٍ لها اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الثانية لحراك 17 أكتوبر- أن مطالب الشعب اللبناني الداعية إلى حياة كريمة ودولة في خدمة المواطنين والمزيد من الفرص والعدالة، لا يزال صداها يتردد بعد عامين من الحراك الذي وصفته بـ"انتفاضة تشرين الأول".

وشهد لبنان مظاهرات كبيرة في حراك شعبي واسع في السابع عشر من شهر أكتوبر عام 2019، وذلك احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وموجة الغلاء آنذاك، فضلاً عن سعي الحكومة لفرض ضرائب جديدة.