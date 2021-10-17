ملاكم وممثل عبقري.. تعرف على قصة كفاح الفنان محمد لطفي

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمد لطفي (17 أكتوبر 1968) بالإسكندرية وهو لاعب ملاكمة، وفنان شارك في العديد من الأفلام والمسلسلات المصرية، ومن أهم الأدوار التي قام بها لطفي فرعون في "فليم كبارية"، خداش "بدل فاقد"، قابيل "رسائل البحر"، فاصل ونعود.

درس لطفي في المعهد العالي للسينما قسم تمثيل، وتخرج منه بتقدير امتياز، ولم يقف عند هذا الحد بل قرر استكمال دراسته والحصول على الدكتوراه.

بدايته في المجال الفني

دخل محمد لطفي عالم الفن من خلال فيلم كابوريا 1990، الذي شارك في بطولته مع الامبراطور "أحمد زكي"، بعد ذلك قدم العديد من الشخصيات في السينما المصرية، كما شارك في العديد من المسلسلات المصرية، وحصل على جائزة التمثيل عن أدواره في أفلام المعهد العالي للسينما، وحصل علي العديد من البطولات في رياضة الملاكمة.

“الدستور” ترصد أبرز أعمال محمد لطفي:

الأعمال السينمائية

ولاد رزق، الشايب العنكبوت، اوف روود، قهوة بورصة مصر، استدعاء ولي عمرو، حملة فرعون، ولاد رزق2، سوق الجمعة، عقدة الخواجة، ولاد أبو إسماعيل بيكيا، فين قلبي؟ ،بارتي في حارتي ،الليلة الكبيرة ،عيال حريفة ، من ضهر راجل، حلاوة روح، عنتر وبيسة، سمير أبو النيل، جوه اللعبة، الآنسة مامي، تك تك بوم، فاصل ونعود، الثلاثة يشتغلونها، ولاد البلد، رسائل البحر، العالمي، بدل فاقد، ابقى قابلني، كباريه، عبده مواسم، عيال حبيبة، الباشا تلميذ، بحبك وانا كمان، ميدو مشاكل، تايه في أمريكا، كذلك في الزمالك، سحر العيون، العاصفة، ولا في النية أبقى، أشيك واد في روكسي، الحب الأول، حسن وعزيزة، هيستيريا، إشارة مرور، رومانتيكا، توتو قشر البندق، البحر بيضحك ليه، ليلة ساخنة، أمريكا شيكا بيكا، ضحك ولعب وجد وحب، كابوريا.

أهم أعمال محمد لطفي الدرامية

بين السما والأرض، بركة، أيوب، مدرسة الحب عزمي وأشجان، المعلم شامط الحنين ح 4، 5

رمضان كريم، كلبش، وش تاني، مولانا العاشق، الكبير أوي، في بيتنا حريقة، العقرب، أهل الهوى، ابن موت، الهروب، أنا المصري، سمارة، زهرة وأزواجها الخمسة، راجل وست ستات، قناة اطفال كوم، أغلى من حياتي، الأدهم، ابن الأرندلي، الهاي سكول، شرف فتح الباب، رست هاوس، علي يا ويكاملح الأرض، طيور الشمس، عيال محظوظة، أم كلثوم، ضد التيار، السيرة الهلالية (ج1)، خالتي صفية والدير، حكايات مجنونة.