الأحد 17 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

‎الإمارات تؤكد أهمية التعايش السلمى والتسامح من أجل السلام

محمد بن زايد
محمد بن زايد

أكدت الإمارات أهمية تعزيز التعايش السلمي والتسامح للنهوض بمجتمعات يثريها التنوع ويعمها السلام، مشيرة إلى أن تعزيز السلام المستدام من أجل بناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة يتطلب استجابة متعددة الأطراف تكون منسقة ومتكاملة.

ونوهت الإمارات- في بيان أمام مجلس الأمن الدولي حول "بناء السلام والحفاظ على السلام" والتي ترأسها رئيس كينيا أوهورو كينياتا- بالمبادرات التي أطلقتها لترسيخ أسس التعايش والتسامح والوئام بين المجتمعات والثقافات والأديان المختلفة، سواء محليًا أو إقليميًا أو دوليًا، كما تطرقت إلى إقامة "إكسبو 2020 دبي" الذي يجمع 192 دولة، بما يؤكد أن التنوع الفكري والثقافي والديني يعد مصدر ازدهار وقوة للدول.

وأكدت أهمية تشجيع الوحدة بين المجتمعات، بما يدفع تحقيق المصالحة بين الشعوب، وكذلك ضرورة تصميم استراتيجيات عمليات السلام لتشجيع المجتمعات المحلية على تعزيز السلام واستدامته، حيث يتطلب ذلك التنسيق والتعاون على نطاق واسع مع كافة الجهات الفاعلة محليًا، للتأكد من الاستجابة لاحتياجات جميع الفئات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

الأرصاد: طقس الإثنين معتدل نهارًا لطيف ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 28

الجيران اكتشفوا الواقعة.. العثور على مسن توفي بشقته منذ 4 أيام بمطروح

«السيلوليت» عند المراهقين: الأسباب وخيارات العلاج للتخلص منه

مصادر بـ«الصحة»: تطعيم من هم دون 18 عامًا بلقاح «فايزر» قريبًا

تزامنا مع اليوم العالمي للفقر.. ما الحد الأدنى للمعيشة في مصر؟

لأول مرة.. مباراة كرة قدم ودية بين منتخب مصر والكويت على شاطئ الإسكندرية ( فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رحيل بحجم النجاة.. وداعا الروائية ليلى الأطرش

حسين دعسة

البرلمان العربي يؤكد للعالم أبعاد "الوصاية الهاشمية" ورعاية الملك عبدالله الثاني للقدس

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

د.أحمد الخميسى

نوبل بين محفوظ وأيتماتوف

ماجد حبته

تاريخ مختصر للأزمة اللبنانية

ماجدة الجندى

أحلام لا تنتهى

مؤمن المحمدي

ملوخيتنا ملوخيتنا

صور

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا

فرح محمد مجدى قفشة

محطة تل أبيب

المزيد

نائب سوري: إسرائيل قتلت «الصالح» خارج سجونها لتفادي ردَّات الفعل وتعتيم الصورة

فلسطين: إسرائيل هي المعيق الرئيسي لإحراز أي تقدم في عملية السلام

«شؤون الأسرى»: سجون الاحتلال مستمرة في تصعيد العقوبات بحق الفارين من «جلبوع»