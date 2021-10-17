الاتهامات تلاحق واشنطن بعد إهدار ملايين من لقاحات كورونا وعدم تصديرها

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الولايات المتحدة متهمة بإهدار الملايين من جرعات لقاح فيروس كورونا، في الوقت الذي تعاني فيه الكثير من دول العالم من نقص كبير في الجرعات.



وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه تم التخلص من ما لا يقل عن 15 مليون جرعة في الولايات المتحدة بين شهري مارس وسبتمبر، وفقًا لأحد تحليلات بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، كما وجد تحقيق منفصل أنه تم التخلص من مليون جرعة في 10 ولايات بين شهري ديسمبر ويوليو.



وأشارت إلى أن الولايات الأمريكية تواصل التخلص من الجرعات غير المستخدمة، حيث تخلصت لويزيانا من ٢٢.٤ ألف جرعة غير مستخدمة من اللقاحات - وهو معدل تضاعف ثلاث مرات تقريبًا منذ نهاية يوليو ، حتى مع اجتياح موجة رابعة قاتلة من الفيروس بالولاية، وفسدت بعض الجرعات التي تم التخلص منها من فتح القوارير وليس نهايتها ، كما انتهت صلاحية أكثر من ٢٠ ألف حقنة.



وأوضحت الصحيفة أنه يتم اهدار آلاف الجرعات كل يوم في ولاية ويسكونسن في ألاباما ، كما تم إلقاء أكثر من ٦٥ الف جرعة في ولاية تينيسي.

وتابعت أن هذه الجرعات المهدرة تمثل جزءًا صغيرًا من عدد الجرعات التي يتم منحها في هذه الولايات - في لويزيانا، على سبيل المثال، تم إعطاء 4.4 مليون جرعة بنجاح.

وأضافت أن هذه الأنباء تأتي في الوقت الذي ينتظر فيه ملايين الأشخاص حول العالم جرعاتهم الأولى، حيث تلقى 1 ٪ فقط من سكان البلدان منخفضة الدخل الجرعات الأولى اعتبارًا من يوليو ، مقارنة بأكثر من نصف أولئك الذين يعيشون في حفنة من البلدان ذات الدخل المرتفع.



وأشارت إلى أن الإهمال كان وراء ضياع الجرعات، ففي بعض الاحيان تفسد القارورة أو لا تحتوي على عدد الجرعات المقرر في بعض الأحيان تفسد الإبر أو ينقطع التيار الكهربائي، في كثير من الأحيان، لا يحضر الأشخاص في المواعيد، ولا يتم استخدام الجرعة الموضوعة لهم في القنينة.