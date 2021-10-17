جامعة بنى سويف تحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء

شهد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، احتفالية اليوم العالمي للعصا البيضاء والتي نظمتها كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وذلك بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة هبة أبوالنيل عميد الكلية، وعدد من القيادات الجامعية والإدارية، وطلاب مدرستي النور للمكفوفين والأمل للصم، ومجموعة من الموهوبين من ذوي الهمم.

وبدأت فعاليات الاحتفالية بتنظيم مسيرة طلابية للعصا البيضاء، انطلقت من مدخل الجامعة إلى مبنى الإدارة، قادها رئيس الجامعة وشارك فيها طلاب الجامعة من ذوي الإعاقة البصرية وتلاميذ مدرسة النور للمكفوفين ببني سويف، وتضمنت الاحتفالية العديد من الفقرات الفنية والغنائية الشعرية و التي قام بأدائها طلاب ذوي الإعاقة البصرية، بالإضافة إلى مسرحية من أداء طلاب مدرسة الأمل لذوي الإعاقة السمعية.

وأوضح رئيس الجامعة أن الهدف من الاحتفالية التأكيد على أهمية دعم طلاب الإعاقة البصرية والنظر في احتياجاتهم وتسليط الضوء على آخر التطورات في مجال التعامل مع الإعاقة البصرية من أجهزة وإصدارات حديثة ومتطورة، إلى جانب التطرق إلى إنجازاتهم والعمل على دمجهم في المجتمع.

وعلى هامش الاحتفالية، افتتح الدكتور منصور حسن معرضًا لمشروعات التخرج المتميزة لخريجي الكلية، ومعرضًا آخر يهتم بالمجال الرياضي والترفيهي لذوي الإعاقة البصرية يضم العديد من الأدوات والتطبيقات الإلكترونية التي توفرها الجامعة لضمان جودة العملية التعليمية للطلاب من ذوي الهمم.

وفي نهاية الاحتفال، قامت الدكتورة هبة أبوالنيل بتكريم الدكتور منصور حسن على دعمه الكامل والمستمر للكلية، كما كرم رئيس الجامعة الفائزين في مسابقة الموهوبين من ذوي الهمم التي أطلقتها كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع كلية الفنون التطبيقية، ويبلغ عددهم 12 من الأطفال أقل من 15 سنة من داخل وخارج مصر.