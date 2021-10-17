الأحد 17 أكتوبر 2021
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مصر

التضامن: الرئيس وجه باستمرار دعم طلاب أسر تكافل وكرامة حتى الجامعة

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجه باستمرار دعم طلاب أسر تكافل وكرامة حتى مرحلة الجامعة، حيث كان يتم دعمهم حتى سن ١٨ عامًا، موضحة أن الرئيس وجه باستمرار دعمهم، لافتة إلى أن وزارة التضامن تستهدف خلال عام 2021/  2022 دعم التعليم المدرسى والمهنى لمليون طالب خارج برامج الدعم النقدى من الأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى دعم 60 ألف طالب وطالبة من أسر تكافل لاستكمال تعليمهم الجامعي. 

وأضافت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفى لوزارة التضامن الاجتماعى حول تكافؤ الفرص التعليمية بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم  العالى، والدكتور طارق شوقى وزير التعليم والتعليم الفنى، أن وزارة التضامن لديها اهتمام كبير بموضوعات الفقر متعدد الأبعاد فى الصحة والسكن والتعليم والصرف والمياه وفى بيئة السكن بشكل عام، حيث قرر الرئيس بأن العدالة الاجتماعية التي تتبناها الدولة تتضمن دعم طلاب الأسر الأولى بالرعاية.

وقالت الوزيرة إن التعليم بوابة التنمية، حيث تتواجد مدارس التعليم المجتمعي في الأماكن النائية لإتاحة التعليم للمتسربين من المدارس خاصة الفتيات، لافتة إلى أن الوزارة لا تتعامل في مدارس التعليم المجتمعي مع الطفل فقط بل مع الأسرة كلها، والتأكد من حصول المواطن الأولي بالرعاية على كل الخدمات.

وقالت "القباج" إن "تكافؤ الفرص التعليمية يسهم في إتاحة التعليم للجميع، خاصة أن القيادة السياسية كل ما يشغلها هو الاستثمار في البشر وبناء الإنسان، كما تشجع على الشراكة وتؤمن بدور المجتمع المدني".

وكانت وزيرة التضامن قد صرحت بإعفاء 5.5 مليون طالب بالمراحل التعليمية المختلفة من المصاريف الدراسية، و34 ألف طالب مستفيد من مدارس التنمية المجتمعية، وقد استحدثت الوزارة 25 وحدة تضامن اجتماعي بالجامعات المصرية لتسويق القضايا الاجتماعية بالجامعات وإشراكهم بالمشروعات التنموية.

وزيرة التضامن الاجتماعي المجتمع المدنى معا الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرة التضامن التضامن الاجتماعي مدارس خاصة وزير التعليم العالي وزارة التضامن الاجتماعي الأسر الأولى بالرعاية خالد عبد الغفار نيفين القباج

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