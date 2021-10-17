الأحد 17 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأرصاد: طقس الإثنين معتدل نهارًا لطيف ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 28

الطقس
الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الإثنين، نهارا طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة للظواهر الجوية، فيتوقع تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، فضلا عن نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: 
العظمى الصغرى
القاهرة 28 19
الإسكندرية 26 20
وادى النطرون 27 20
طنطا 28 19
شبين الكوم 28 19
دمنهور 28 20
بلطيم 28 20
مطروح 25 19
السلوم 25 20
سيوة 27 18
بورسعيد 26 20
دمياط 26 20
الزقازيق 28 19
المنصورة 27 19
الإسماعيلية 29 20
السويس 29 20
العريش 25 21
رفح 25 21
رأس سدر 29 20
نخل 29 16
نويبع 32 24
طابا 28 21
كاترين 28 15
الطور 30 24
شرم الشيخ 33 24
الغردقة 33 24
مرسى علم 32 23
الفيوم 30 20
بنى سويف 29 20
المنيا 29 19
أسيوط 28 20
سوهاج 28 20
قنا 30 21
الأقصر 34 23
أسوان 35 24
إدفو 35 24
أبوسمبل 35 24
الوادى الجديد 36 22
شلاتين 34 23
أبو رماد 32 24
حلايب 31 24
رأس حدربة 31 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:
العظمى الصغرى
مكة 43 27
المدينة 40 25
الرياض 37 22
المنامة 34 29
أبوظبى 36 29
الدوحة 38 29
الكويت 36 22
دمشق 26 11
بيروت 27 24
عمان 24 15
القدس 21 13
غزة 26 21
بغداد 31 16
مسقط 33 28
صنعاء 23 11
الخرطوم 40 27
طرابلس 25 19
تونس 23 15
الجزائر 23 13
الرباط 27 16

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وائل لطفي

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