برلماني روسي: هجمات الحوثيين على السعودية انتهاك صارخ للقانون الدولي

أكد رئيس لجنة الشئون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، أن موسكو تدين هجمات جماعة (الحوثيين) على المملكة العربية السعودية، وترى فيها تهديدًا لاستقرار المنطقة.

وقال سلوتسكي، في حديثٍ لوكالة أنباء "تاس" الروسية: "ندين بشدة هجمات الحوثيين على السعودية"، مضيفًا: "تمثل هذه الاعتداءات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتشكل خطرًا ليس على أمن المملكة وحدها، بل والاستقرار الإقليمي ككل".

وحذر البرلماني الروسي، من أن استمرار هذه الهجمات لا يصب في مصلحة تطبيق عملية التسوية السلمية في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة، مضيفا: "ندعم جهود التحالف العربي الرامية إلى حماية المدنيين والمرافق المدنية من الهجمات العدائية".

وفي 11 أكتوبر الجاري، أعربت وزارة الخارجية الروسية، عن قلقها إزاء تصعيد التوترات حول اليمن.

وشددت الخارجية الروسية، على أنها تعتبر أي هجمات على مرافق مدنية غير مقبولة، فيما حثت كافة أطراف النزاع على الامتناع عن أي خطوات من شأنها زيادة عدد ضحايا الحرب وتدمير البنى التحتية وزيادة الظروف الإنسانية الحرجة في البلاد تعقيدًا.