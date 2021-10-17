البطريرك الماروني يدعو الفرقاء اللبنانيين لقطع دابر الفتنة

دعا البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، جميع الفرقاء في لبنان إلى التلاقي والاتفاق لقطع دابرِ الفتنة، مستنكرا أعمال العنف التي شهدتها منطقتا الطيونة وعين الرمانة يوم الخميس الماضي وأسفرت عن عدد من القتلى والجرحى.



وقال الراعي ـــ في عظته الأسبوعية، اليوم الأحد ـــ إن النظام الديمقراطي وفر وسائل سلمية للتعبيرِ عن الرأي، مؤكدا أنه لا يجوز لأي طرف أن يلجأ إلى التهديد والعنف، وإقامة حواجز حزبية أو عشائرية على الطرق العامة، لينال مبتغاه بالقوة، مشددا على رفض المساس بالسلم الوطني وبحسن الجوارِ.



وأضاف أن الخلافات يتم الاحتكام فيها للقانون والقضاء، داعيا لإبعاد القضاء عن التدخل السياسي، والطائفي والحزبي وإلى احترام استقلاليته وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات، مع منح القضاء الفرصة ليصوب ما وجب تصويبه بطرقه القضائيّة، معتبرا أن الثقة في القضاء هي معيار ثقة العالم بدولةِ لبنان.



وشدد على دعم دور الجيش في الحفاظ على الأمن القومي، مؤكدا أنه نجح في الأيام الأخيرة في حصر مناطق الاشتباك، ومنع توسعِ الاعتداء على الأحياء السكنية الآمنة، مشيرا إلى أن الجيش أظهر أن القوة الشرعية، بما تمثل من أمن، هي أقوى من أي قوة أخرى مع كل ما تمثل من إخلال بالأمن.