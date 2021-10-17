الأحد 17 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

24 أكتوبر.. الحكم في دعوى استبعاد مرشح على منصب رئيس نادي سموحة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من محمد السيد مجاهد، المرشح السابق على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، لإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية باستبعاده من الانتخابات لجلسة 24 أكتوبر الجاري للحكم.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 75 لسنة 76 قضائية، وزير الشباب والرياضة بصفته وآخرين.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار اللجنة الأوليمبية، الخاص باستبعاد الطاعن من الترشح على منصب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي والاجتماعي 2021 - 2025.

وذكر محمد السيد مجاهد، في دعواه، أنه بالرغم من تقديمه لكل المستندات والأوراق التي تثبت صحة موقفه القانوني وأحقيته في الترشح للانتخابات إلا أنه تم استبعاده منها، مؤكدا أن هذا النوع من مصادرة الحقوق غير مقبول ويمثل مصادرة لحق أعضاء الجمعية العمومية في اختيار من يمثلهم بشكل شفاف ومحايد.

الشباب والرياضة محكمة القضاء الإداري نادي سموحة اللجنة الاوليمبية مجلس الدولة

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