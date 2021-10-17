والدة التوأم البوروندي تبعث برسالة شكر لجامعة عين شمس وفريقها الطبي

بعثت والدة التوأم البوروندي الذي أجريت له عملية فصل ناجحة بمستشفيات جامعة عين شمس، برسالة شكر وإعزاز للفريق الطبي الذي أشرف على الجراحة ومتابعة حالة التوأم منذ وصوله القاهرة وحتى تمام الشفاء وعودته لدولة بوروندي سالماً.

وجاء في رسالتها: "أود أن تمنحوني الفرصة لتقديم الشكر من أعماق قلبي للأطباء الذين أجروا الجراحة الناجحة لأبنائي.

كما أتوجه لتعميق شكري وتقديري لكل فرد من أفراد الطاقم الطبي الذين أود أن أكافئهم بنفسي ولكن الله وحده هو القادر على ذلك.

وأخبركم أنني عدت إلى وطني بوروندي ولكنني سأظل أحمل نحوكم مشاعر التقدير والعرفان تجاه دعمكم ومعاملتكم الودودة الطيبة.. بارككم الرب"

يذكر أن عملية فصل التوأم البوروندي الملتصق، كانت أجريت بنجاح في يوليو الماضي بمستشفى الدمرداش الجامعي، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وإشراف الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور علي الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش الجراحي.

وقد أجريت عملية فصل التوأم الملتصق مجاناً مع تحمل جامعة عين شمس كافة نفقات الإقامة والعلاج والرعاية الطبية، حيث تم فصل مناطق الالتصاق في منطقة البطن والفخدين وبعض الأعضاء المشتركة في الجهاز الهضمي والتناسلي والبولي.

وكان الفريق الطبي بجامعة عين شمس قد استقبل حالة التوأم البوروندي وعمرهما 3 أشهر، بناء على التنسيق مع وزارة الخارجية المصرية و التي حرصت على التواصل مع مستشفيات جامعة عين شمس، نظراً لكفاءة الأطقم الطبية بها وخبرتهم في ت هذه العمليات.حتى أجريت لهما الجراحة بعمر عام و٣ أشهر.