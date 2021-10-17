«الحقوقيات المصريات» تعقد ورشة عمل حول إدارة الوقت والتخطيط الاستراتيجي

بدأت جمعية الحقوقيات المصريات خطة بناء القدرات وتنمية المهارات المؤسستيه لفريق جمعية الحقوقيات المصريات، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الحقوقيات المصريات، ومؤسسة ديكونيا السويدية (Diakonia) للوصول بالجمعية إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك تزامنا مع تعديلات قانون الجمعيات الأهلية وصدور اللائحة التنفيذية للقانون 149 لسنة 2019، مع بدء تنفيذ أنشطة مشروع “مدرسة الكادر السياسي للنساء” مع الجمعيات الشريكة.

وقد تم تنفيذ برنامج إدارة الوقت والتخطيط الاستراتيجي لوضع خطة استراتيجية للجمعية تعمل على تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتوقعة خلال السنوات الخمس المقبلة.

استهدفت الورشة التدريبية نتائج محددة كان من أهمها التعريف بإدارة الوقت وتحديد تخطيط الوقت، استمرت على مدار ثلاثة أيام لفريق عمل جمعية الحقوقيات المصريات، والجمعيات الشريكة.

وقالت رابحة فتحي المحامية بالنقض، ورئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيات المصريات، إن تلك الورشة تأتي في إطار خطة تقييم مؤسسة دياكونيا السويدسة لاحتياج فريق عمل الجمعية لإدارة الوقت وبناء قدرات العاملين بالجمعية والجمعيات الشريكة بالمشروع.

وأضافت أن البرنامج التدريبي لورشة العمل المتعلقة بإدارة الوقت موضوعات كان من أهمها تخطيط وتنظيم الوقت والتفاوض الفعال والمعوقات المرتبطة بإدارة الوقت، المتابعة والتقييم وإعادة تحليل الوقت، فضلاً عن توثيق الأنشطة وبخاصة لما ترم به البلاد حالياً فيما يتعلق بأزمة كورونا.