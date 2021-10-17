الأحد 17 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إطلاق مبادرة علاج أمراض سوء التغذية لتلاميذ المدارس في بني سويف

المبادرة
المبادرة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، سير العمل في فعاليات مبادرة علاج أمراض سوء التغذية لأطفال المدارس (الأنيميا السمنة، التقزم)، ضمن المبادرة الرئاسية للمسح القومي لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بين طلاب المدارس الابتدائية، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية “100 مليون صحة”.

وأضاف محافظ بنى سويف، أنه قد تم التنسيق والتعاون مع مديريتي التربية والتعليم والصحة وفرع هيئة التأمين الصحي بالمحافظة، لاستهداف تلاميذ المدارس الابتدائية الحكومية والخاصة للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية (الأنيميا، التقزم، والسمنة)، مؤكدا أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وتقديم الدعم اللازم للمبادرة لتحقيق أهدافها.

وشدد على أهمية مراعاة الدقة في أخذ العينات ونتائج التحاليل، والتسجيل الدقيق للنتائج على التلاميذ.

وأوضح الدكتور محمد يحيى مدير عام فرع التأمين الصحي، أنه قد بدأت اليوم فعاليات أعمال المبادرة، مشيرا إلى أنه قد تم توفير كافة المستلزمات الطبية المستخدمة بأعمال المبادرة  لعلاج جميع الحالات الإيجابية عن طريق التأمين الصحي لمدارس الحضر والريف عن طريق 12 عيادة تأمين "إحالة" لجميع المدارس حضر وريف ، فيما تقوم الفرق التابعة لمديرية الصحة بني سويف بأعمال الفحص بمدارس الريف.

بني سويف اطفال مدارس محافظة المبادرة الرئاسية التأمين الصحي الدكتور محمد هاني غنيم

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