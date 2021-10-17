بعد انتظار 10 أشهر.. جهود أمريكية لتطعيم الأطفال ضد كورونا

يمهد مسئولو الصحة في الولايات المتحدة الأمريكية، الطريق لحملة تطعيم وطنية ضد فيروس كورونا للأطفال الأصغر سنًا، ويبحثون توفير الجرعات اللازمة قبل البدء في التطعيم.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فانه يتم حاليًا منح لقاح فيروس كورونا من شركة فايزر للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا في الولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة، انه خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، يخطط المسئولون الفيدراليون لمناقشة إتاحة جرعات أصغر للأطفال البالغ عددهم 28 مليون طفل وتتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا.

وتابعت ان ذلك سيؤدي إلى إنهاء انتظار دام 10 أشهر للعديد من العائلات التي تنتظر بفارغ الصبر الموافقة على لقاحات للأطفال الأصغر سنًا.

وأضافت الصحيفة انه لمساعدة الولايات والمدن على الاستعداد ، أرسلت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) هذا الأسبوع وثيقة من سبع صفحات مع إرشادات حول كيفية إعداد برامج التطعيم الموسعة.

وأشارت إلى أن الصيدليات في كل ولاية يمكنها إعطاء جرعات من لقاح كورونا للأطفال ، ولكن الجرعات المحضرة والمعبأة خصيصًا للأطفال هي فقط التي يجب استخدامها لمن هم دون سن 12 عامًا.

وأكدت الصحيفة ان الارشادات تجاهلت بعض الأسئلة الشائكة، مثل مقدار العيادات المدرسية التي يجب الاعتماد عليها أو ما إذا كان يجب أن يُطلب من الأطفال الحصول على اللقاح كشرط للالتحاق بالمدرسة.

وتابعت انه يجب حل هذه الأسئلة في كل ولاية ومدينة، حيث تأتي الإرشادات في الوقت الذي تستعد فيه المجتمعات لمرحلة جديدة في حملة تطعيم أكبر عدد ممكن من الأشخاص ضد فيروس أودى بحياة أكثر من 720 ألف شخص في الولايات المتحدة.

كان المرض أكثر خطورة على كبار السن ، الذين لديهم معدلات وفاة واستشفاء أعلى من الأطفال، لكن بعض الأطفال معرضون لخطر الإصابة بالفيروس، حيث توفي أكثر من 540 طفلًا أمريكيًا بسبب كورونا، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP).