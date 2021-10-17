الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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تقارير ومتابعات

«النمس والإنس»..أهم أعمال الكوميديان سليمان عيد في ذكري ميلاده

سليمان عيد
سليمان عيد

مشهد لم ينسى أو يمحى من ذاكرة كل مصري حينما ظهر سلمان عيد في فيلم “جاءنا البيان التالي” بشخصية “علاء”،  ليذاع صيته بعد ذلك في الوطن العربي، وتحديدًا في مصر، ويزداد شهرة، ليكتب ضمن أفضل الكوميديان في تاريخ السينما المصرية، حيث وصل رصيده حتى الآن إلى أكثر من 150 عملًا فنيًا متنوعًا.

يحل اليوم ذكرى الفنان ميلاد سليمان عيد الذي بلغ من العمر أوائل عقده الخامس، ولد في يوم 17 أكتوبر بمحافظة الجيزة في حي إمبابة، بدأ حياته الفنية في أواخر الثمانينات، بدوره في فيلم الإرهاب والكباب، الذي كان بمثابة انطلاقة للكثير من أدواره، اشترك بعد ذلك في عدة أفلام أهمها كان  وطيور الظلام والنوم في العسل و همام في أمستردام.

ترصد لكم الدستور أبرز الأعمال السينمائية للفنان سليمان عيد:

 

أهم أعماله الفنية

الممر، نصباية،  الرجل الأخطر، مش رايحين في داهية، الجولة الأخيرة: آخر ديك في مصر،  عسل أبيض، حسن وبقلظ، عمود فقري، من 30 سنة، 30 يوم في العز، شد أجزاء، 365 يوم سعادة ، ابن القنصل.. تلك هي  أهم الأفلام التي علقت في أذهان الكثير من المصريين منهم الأطفال خاصًة.

أعمال فنية مختلفة

 ظهر الفنان سليمان عيد، في عدد كبير من الأعمال الفنية المختلفة إلا أنه كان يميل دائمًا للأعمال الكوميدية فكان أبرزها: “عيال حريفه، جيران السعد، أبو العريف، اللي جاي أحسن، سعيد كلاكيت، فبراير الأسود، كلبي دليلي، ساعة ونص، حلم عزيز،الآنسة مامي، ابقي قابلني، شبه منحرف، خليك في حالك، عبده مواسم، وش إجرام، جعلتني مجرما، ظرف طارق، العيال هربت، مهمة صعبة، ما تيجي نرقص، أبو العربي وصل، زكي شان، عيال حبيبة، فول الصين العظيم، الباشا تلميذ، عسكر في المعسكر، ميدو مشاكل،  حرامية في تايلاند، إوعى وشك، جواز بقرار جمهوري، جاءنا البيان التالي".

أهم أعماله الدرامية

شارك سليمان عيد في العديد من الأعمال الدرامية من بينها، سكر زيادة، رجالة البيت، فلانتينه، هوجان، البرنسيسة بيسة، الواد سيد الشحات، بطران عايش يومه، رسايل، ربع رومي، كلبش، هربانة منها، في الـ لا لا لاند،  لمعي القط، حق ميت، عفاريت محرز، العملية مسي، فيفا أطاطا،الإخوة أعداء، حسن التنين، موعد مع الوحوش، ماما في القسم، الحارة، راجل وست ستات (ج7).

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وائل لطفي

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