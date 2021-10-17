بـ«حُلي جذاب».. يسرا تلقي الضوء على قضية الحروق في مهرجان الجونة

بخاتمٍ مميز، وقرط وإسوار جذاب، حرصت النجمة الكبيرة يسرا، على ارتدائهم ضمن مجموعة من الحُلي الجذابة المستوحاة من طائر الفينيق، المعروف في الأساطير اليونانية، وذلك خلال حضورها فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، لدعم ومساندة ضحايا الحروق.

الحُلي التي ارتدتها الفنانة يسرا، بتوقيع مصممة المجوهرات ديما رشيد، يأتي في إطار التعاون بين يسرا وديما رشيد، ومؤسسة "أهل مصر للتنمية"، لمساندة ضحايا الحروق فيما يتعرضون له من صعوبات وتحديات حتى يتمكنوا من التغلب عليها والعودة لحياتهم الطبيعية مرة أخرى.

يسرا

يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها مؤسسة "أهل مصر"، برئاسة الدكتورة هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، لإلقاء المزيد من الضوء على قضية مجتمعية مغفول عنها لفترات طويلة، وتسعى مؤسسة "أهل مصر للتنمية" لاستغلال كافة المناسبات والفعاليات لتوجيه الرأي العام لدعم هولاء الضحايا.

يسرا

وتألقت الفنانة يسرا، على السجادة الحمراء ضمن فعاليات اليوم الثاني من الدورة الخامسة لمهرجان الجونة الذي انطلق مؤخرًا، وارتدت بعض من الحُلي الأنيقة (خاتم وقرط) على شكل ريش لطائر الفينيق باللون الذهبي، وهو طائر معروف في الأساطير اليونانية بأنه يجدد نفسه ذاتيًا بشكل دوري، ولديه القدرة على أن يولد مرة أخرى من رماد احتراق جسده ليعكس رمز القوة والتغلب على الظلام والتعافي من الهزيمة وتحويلها إلى القوة عن طريق استرجاع أجنحته للحياه مرة أخرى، وهو في قوته وتحديه يجسد ضحايا الحروق ورحلة علاجهم التي تأخذ سنين للتعافي والرجوع إلى حياتهم الطبيعية ومواجهة المجتمع مرة أخرى.

يسرا

وتعمل مؤسسة "أهل مصر للتنمية" على علاج ضحايا الحروق، حيث تم بناء مستشفى "أهل مصر" لعلاج الحروق بالمجان، والتي سيتم افتتاحها خلال أشهر قليلة، لتصبح أول وأكبر مستشفى لعلاج الحروق في مصر والشرق الأوسط.