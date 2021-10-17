عبد الله الجنيبي: التبادل الثقافي والفني هدف المهرجان العربي لفيلم التراث

أعرب المخرج السينمائي عبد الله الجنيبي، رئيس المهرجان العربي لفيلم التراث في دورته الثانية، المقام في الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر 2021، بالشارقة، عن سعادته بتنظيم هذا الحدث التراثي الثقافي المتميز.

وقال رئيس المهرجان العربي لفيلم التراث، في بيان صحفي، أشرف بأن أكون رئيس المهرجان العربي لفيلم التراث في دورته الثانية، دورة الفنان الراحل دكتور عصمت يحيي، حيث جاء اختياري كمخرج إماراتي من جانب إدارة المهرجان بمصر الشقيقة، كفنان سينمائي مهتم بالتراث الإماراتي والعربي.

وأكد "الجنيبي"، أن فكرة المهرجان جديدة ومبنيّة على أسس علمية أكاديمية لصناعة فيلم التراث، بهدف التبادل الثقافي والعلمي والفني، والتعرّف على تراثنا العربي، وتعزيز هويتنا العربية.

وتقدم بالشكر إلى إدارة المهرجان ومؤسِّسه المخرج الدكتور إسلام عز العرب على فكرة المهرجان، كونه مهرجانًا عربيّا للفيلم الوثائقي، يسلط الضوء على مواضيع التراث الشعبي والحضاري والطبيعي، كما قدم فائق التقدير لرئيس لجنة التحكيم الدكتورة هند عصمت يحيى، وأعضاء لجان المهرجان، مشيدا بدور هذه الكوكبة من المبدعين العرب ومساهمتهم في إحياء التراث والوعي بأهميته.

و عبد الله الجنيبي له بصمة مميزة فى عالم السينما الإماراتية، حيث أنتج وأخرج العديد من الأفلام السينمائية، كان من بينها فيلم ( كيمره ) الذى يُعد نقطة تحول فى السينما الإماراتية والعربية من ناحية الفكرة والإخراج وتقنيات التصوير، حيث حصل على جائزة أفضل إخراج في مهرجان دبى السينمائى 2017.