الأحد 17 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

عبد الله الجنيبي: التبادل الثقافي والفني هدف المهرجان العربي لفيلم التراث

عبد الله الجنيبي
عبد الله الجنيبي

أعرب المخرج السينمائي عبد الله الجنيبي، رئيس المهرجان العربي لفيلم التراث في دورته الثانية، المقام في الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر 2021، بالشارقة، عن سعادته بتنظيم  هذا الحدث التراثي الثقافي المتميز.

وقال رئيس المهرجان العربي لفيلم التراث، في بيان صحفي، أشرف بأن أكون رئيس المهرجان العربي لفيلم التراث في دورته الثانية، دورة الفنان الراحل دكتور عصمت يحيي، حيث جاء اختياري كمخرج إماراتي من جانب إدارة المهرجان بمصر الشقيقة، كفنان سينمائي مهتم بالتراث الإماراتي والعربي.

وأكد "الجنيبي"، أن فكرة المهرجان جديدة ومبنيّة على أسس علمية أكاديمية لصناعة فيلم التراث، بهدف التبادل الثقافي والعلمي والفني، والتعرّف على تراثنا العربي، وتعزيز هويتنا العربية.

وتقدم بالشكر إلى إدارة المهرجان ومؤسِّسه المخرج الدكتور إسلام عز العرب على فكرة المهرجان، كونه مهرجانًا عربيّا للفيلم الوثائقي، يسلط الضوء على مواضيع التراث الشعبي والحضاري والطبيعي، كما قدم فائق التقدير لرئيس لجنة التحكيم الدكتورة هند عصمت يحيى، وأعضاء لجان المهرجان، مشيدا بدور هذه الكوكبة من المبدعين العرب ومساهمتهم في إحياء التراث والوعي بأهميته.

و عبد الله الجنيبي  له بصمة مميزة فى عالم السينما الإماراتية، حيث أنتج وأخرج العديد من الأفلام السينمائية، كان من بينها فيلم ( كيمره ) الذى يُعد نقطة تحول فى السينما الإماراتية والعربية من ناحية الفكرة والإخراج وتقنيات التصوير، حيث حصل على جائزة أفضل إخراج في مهرجان دبى السينمائى 2017.

المخرج السينمائي عبد الله الجنيبي رئيس المهرجان العربي لفيلم التراث الفنان الراحل دكتور عصمت يحيي المهرجان بمصر الشقيقة لصناعة فيلم التراث ب

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

تزامنا مع اليوم العالمي للفقر.. ما الحد الأدنى للمعيشة في مصر؟

مصادر بـ«الصحة»: تطعيم من هم دون 18 عامًا بلقاح «فايزر» قريبًا

بلاغات للنائب العام تتهم مسئولى اتحاد الكرة بـ«الفساد والتربح»

«الداخلية» تفحص فيديو الاعتداء على سيدة أمام ابنتها داخل عقار

السيدة انتصار السيسى: كل التحية لشباب مصر الذين يطوفون الريف لتوفير «حياة كريمة»

ضبط باقى المتهمين فى واقعة «فيديو الصلاة» على «تيك توك»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رحيل بحجم النجاة.. وداعا الروائية ليلى الأطرش

حسين دعسة

البرلمان العربي يؤكد للعالم أبعاد "الوصاية الهاشمية" ورعاية الملك عبدالله الثاني للقدس

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

د.أحمد الخميسى

نوبل بين محفوظ وأيتماتوف

ماجد حبته

تاريخ مختصر للأزمة اللبنانية

ماجدة الجندى

أحلام لا تنتهى

مؤمن المحمدي

ملوخيتنا ملوخيتنا

صور

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا

فرح محمد مجدى قفشة

محطة تل أبيب

المزيد

نائب سوري: إسرائيل قتلت «الصالح» خارج سجونها لتفادي ردَّات الفعل وتعتيم الصورة

فلسطين: إسرائيل هي المعيق الرئيسي لإحراز أي تقدم في عملية السلام

«شؤون الأسرى»: سجون الاحتلال مستمرة في تصعيد العقوبات بحق الفارين من «جلبوع»