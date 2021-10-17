الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الدفاع الجزائرية»: إنقاذ 13 مهاجرا غير شرعي وانتشال 4 جثث لآخرين شمال العاصمة

مهاجرين
مهاجرين

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية إنقاذ 13 مهاجرا غير شرعي وانتشال 4 جثث لمهاجرين آخرين؛ إثر انقلاب قاربهم على بعد 16 ميل بحري شمال الجزائر العاصمة.


وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن وحدتي بحث وإنقاذ تابعتين للمجموعة الإقليمية لحراس السواحل بالجزائر ومروحية بحث وإنقاذ تابعة للقوات البحرية الجزائرية، نجحت في إنقاذ 13 مهاجرا غير شرعي، وانتشال أربعة جثث لمهاجرين آخرين غرقوا إثر انقلاب قاربهم على بعد 16 ميل بحري شمال الجزائر العاصمة.


وأوضح البيان أن هذا التدخل يعكس الجهود التي تبذلها القوات البحرية الجزائرية في إطار تنفيذ مختلف مهامها في عرض البحر، وكذلك الحفاظ على سلامة المواطنين.

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