كنائس المحلة تتمم صلاة الثالث لرحيل الأنبا كاراس

تممت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمحلة الكبرى، برئاسة الأنبا صليب أسقف ميت غمر، صباح اليوم، صلاة القداس الألهي في ذكرى اليوم الثالث لرحيل الأنبا كاراس أسقف الإيبارشية، الذي رحل جراء الإصابة بفيروس كورونا.

ويستقبل الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص للأقباط الأرثوذكس، واجب العزاء في رحيل الأنبا كاراس أسقف عام المحلة الكبرى الراحل، وذلك على مدار اليوم بكنيسة الشهيد العظيم أستفانوس أول الشمامسة وأول الشهداء للأقباط الأرثوذكس بقوص.

الجدير بالذكر أن البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عين الأنبا صليب أسقف ميت غمر، نائبا باباويا له بإيبارشية المحلة الكبرى، لحين سيامة أسقفا عوضا عن رحيل الأنبا كاراس.

ورحل الأنبا كاراس في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر ناهز 63 عاما.