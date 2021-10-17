الأحد 17 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تخطت 110 طلاب.. سؤال برلمانى لوزير التعليم بشأن كثافات الفصول

تكدس الفصول
تكدس الفصول

تقدم المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الكثافات العالية للطلبة والطالبات في الفصول المدرسية والتي تخطت 110 طلاب في بعض المدارس وخطورة ذلك التكدس في ظل وجود فيروس كورونا.

وتساءل النائب إيهاب منصور، قائلًا: "ما خطة الوزارة لتجنب هذه الخطورة حاليًا؟، والخطة المستقبلية لتقليل الكثافات؟، وأيضًا شكوى العديد من المدارس من قلة عدد المعلمين، وحجم العجز في أعداد طاقم التدريس، وتكاليف سد هذا العجز؟".

كما تساءل عضو مجلس النواب عن آلية الاستعانه بالـ36 ألف معلم؟، وكذلك إمكانية تقسيم الأعداد على مجموعات بحيث تحضر كل مجموعة 3 أيام في الأسبوع لتقليل الكثافات؟.

وفي وقت سابق، أصدر الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، تعليمات رسمية لمديري المديريات التعليمية بضرورة الانتهاء من وضع الجداول المدرسية ووضع حلول مرنة ومتفاوتة لتقليل كثافات المدارس والفصول لتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب.

وقال نائب وزير التربية والتعليم إنه من بين الحلول المتاحة لتقليل كثافة المدارس في العام الدراسي الجديد، استغلال الفراغات الموجودة بالمدرسة، وتقسيم حضور الطلاب إلى فترتين بعد موافقة مدير المديرية ووفقًا لظروف كل محافظة.

وشدد حجازي على مديري المديريات التعليمية والمدارس بضرورة الالتزام بما جاء بالكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن وطباعة الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد 2021/2022؛ الصادرة من وزارة الصحة والسكان؛ قطاع الطب الوقائي، والتي تم رفعها على الموقع الإلكتروني للوزارة، وتعميمها وتوزيعها على الإدارات والمدارس، مع عدم دخول العاملين بالمدارس إلا بعد تلقى اللقاح أو يتم أخذ مسحة له مرتين أسبوعيًا حتى يتلقى اللقاح حرصًا من الدولة على صحة أبنائها.

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