قسم اللغة الإيطالية بجامعة عين شمس ينظم يومًا تعريفيًا للطلاب الجدد

نظم قسم اللغة الإيطالية بكلية الألسن جامعة عين شمس، اللقاء التعريفي لطلاب الفرقة الأولى المستجدين بالنظام الفصلي، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية والدكتور ناصر عبدالعال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مروة عبدالمنعم طنطاوي، رئيس مجلس القسم، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد covid-19.

ورحبت الدكتورة مروة عبدالمنعم طنطاوي، رئيس مجلس القسم بالطلاب الجدد، وأشارت إلى أهمية دراسة اللغة الإيطالية والعلاقات المشتركة بين مصر وإيطاليا. وأوضحت الدكتور نادين مكرم، مدرس الأدب الإيطالي بالقسم ومنسق برنامج الليسانس تاريخ الكلية والقسم والمقررات التي يقدمها برنامج ليسانس الألسن في اللغة الإيطالية وآدابها وأهمية كل مقرر فى تشكيل ثقافة الطالب وإعداد خريج مؤهل للعمل فى مجالات مختلفة كالترجمة والصحافة والتدريس والسياحة، وأشارت أيضًا إلى أهمية جودة التعليم والمعايير المطلوب تحقيقها ومواصفات الخريج.

وتحدثت الدكتورة بسمة عزت، مدرس الأدب الإيطالي بالقسم، ومنسق الإرشاد الطلابي عن دور المرشد الطلابي وطريقة استفادة الطالب من الساعات المكتبية والمجهودات التي يقوم بها القسم لتوفير المقررات للطلاب غير المبصرين وطريقة الدخول على منصة الكلية وطريقة تفعيل البريد الإلكتروني وتعريفهم بمكتبة الكلية ونظام الدراسة.

وعرضت الدكتورة نرمين وجيه، مدرس الترجمة بالقسم دور الطالب في إعداد ملف الإنجاز الخاص به وطرق المتابعة مع المرشد الطلابي.

كما تعرف الطلاب على بعض القائمين بتدريسهم في الفرقة الأولى ومنهم د. سارة علي، مدرس الأدب بالقسم التي أوضحت نظام الدراسة وأساسيات تدريس اللغة الإيطالية.

وتحدث إسلام فوزى، المدرس المساعد بالقسم، عن أهمية التدريب الميداني والمتطلبات التي يجب أن يقوم بها الطالب لإنهاء ملف التدريب الميداني والأماكن التي توفر فرص تدريب لطلاب القسم ودور الطالب فى مشروع محو الأمية وأهميته.

قام الأساتذة أخيرًا بتشجيع الطلاب على متابعة المحاضرات على المنصة وحضوريًا في الكلية مع الإجابة على كافة تساؤلاتهم.