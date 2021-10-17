«تعليم القاهرة» تعلن أسماء المدارس المعتمدة من هيئة ضمان الجودة

هنأ محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مديرى العموم ومسئولى الجودة فى الإدارات التعليمية والمدارس التى حصلت على الجودة وجميع العاملين بها.

وأكد مدير المديرية، أن الجودة تطبيق نظام اعتماد تعليمى لتوكيد وضمان الجودة للتعليم العام يوازى أنظمة الاعتماد العالمية بما يحقق تطلعات المنتفعين من العملية التعليمية.

وشدد، على أن الهيئة القومية تسعى إلى نشر ثقافة الجودة والاعتماد المدرسى بين المعينين بالأجر كافة.

وأوضح، أن تقويم النظم المدرسية وتطويرها وفقا لمعايير الجودة العالمية القائمة لضمان حصول كل متعلم على خدمة تربوية عالية الجودة.

وفى هذا الإطار أعلنت الإدارة أسماء المدارس المعتمدة حاليا من هيئة ضمان الجودة كالآتى:

1- روضة رابعة العدوية الرسمية للغات (رياض أطفال) إدارة الساحل.

2- مدرسة العطار بنين ص (الإبتدائية) إدارة شبرا.

3- مدرسة طه حسين الرسمية للغات (الإبتدائية) إدارة المطرية.

4 مدرسة الشهيد اللواء/ محمد هانى مصطفى يونس ( الإبتدائية) إدارة مصر الجديدة.

5- مدرسة الشهيد / رائد محمد محمود أبو سريع ( إعدادية) إدارة شرق مدينة نصر.

6- مدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك الرسمية للغات ( الإبتدائية) إدارة شرق مدينة نصر.

7- مدرسة الشهيد محمود أبو العز الرسمية للغات ( الإبتدائية).

إدارة السيدة زينب

8- روضة المشير احمد إسماعيل الرسمية للغات ( رياض أطفال) إدارة مصر القديمة.

9- مدرسة المنيل القومية ( إعدادية) إدارة مصر القديمة.

10- روضة كلية النصر ( رياض أطفال) إدارة المعادى.

11- روضة مصطفى كامل الرسمية للغات ( رياض أطفال) إدارة حلوان.

12- مدرسة ناصر الإعدادية بنات ( الإعدادية) إدارة حلوان.

13- روضة جمال عبد الناصر الإبتدائية (رياض أطفال) إدارة البساتين.

14- مدرسة الشهيد اللواء / طيار خضر عبد الله (الإعدادية) إدارة الخليفة.

15- مدرسة الشهيد اللواء طيار خضر عبد الله الرسمية للغات ( الإبتدائية) إدارة الخليفة.

16- مدرسة الحرية الرسمية للغات ( سوزان مبارك سابقا) الإبتدائية إدارة المستقبل.