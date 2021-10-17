الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بلطجى يقتحم مدرسة القيصرية بالمحلة وأولياء الأمور يحررون 20 بلاغًا

بلطجي يقتحم مدرسة
بلطجي يقتحم مدرسة

شهدت مدرسة القيصرية المشتركة بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم واقعة اقتحام أبواب المدرسة علي أيدي بلطجي استخدم الخرطوم والعصى والشوم وتعدي علي وكيلة المدرسة والعاملين والطلاب بدعوى اتهامه لهم برشق نافذه منزله بالطوب والحجارة وفر هاربًا.

كما تكثف الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لتحديد موقع هروب البلطجي وضبطه لتسليمه للعدالة.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية،  إخطارًا من العميد عصام مأمور مركز المحلة يفيد بتحرير 20 ولي أمر وثلاث مدرسات بمدرسة القيصرية الابتدائية المشتركة بلاغًا  ضد شخص يدعي "رضا .أ.ك" باقتحام المدرسة والاعتداء علي الطلاب والمدرسات أثناء طابور الفسحة.

كما باشرت  القيادات الأمنية دورها  تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية بالانتقال  إلي مكان الحادث  لمتابعه أخر تطورات الواقعة.

وأفادت التحريات الأمنية التي باشرها الرائد محمد عمارة، رئيس مباحث مركز المحلة، أن المتهم في البلاغ شرع  في اقتحام أبواب المدرسة بدعوي رشق الطلاب للنافذته بالطوب والحجارة وارتكب واقعته وإرهاب المواطنين من المارة والعاملين داخل المدرسة لاستخدام خرطوم بلاستيك والعصي للتعدي علي الطلاب والعاملين داخل المدرسة.

كما تواصل الجهات الأمنية بمديرية الأمن وتكثف من جهودها لضبط المتهم الهارب وتسليمه للعدالة بعرضه علي النيابة والجهات التحقيق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

بلطجي يقتحم مدرسة القيصرية بالمحلة وأولياء الامور يحررون أبو الغار

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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