الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

البابا تواضروس يفتتح مركز الكرمة للتوجيه الوظيفي بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية (فيديو)

البابا تواضروس بكتدرائية
البابا تواضروس بكتدرائية الإسكندرية

افتتح البابا تواضروس الثاني،بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، مركز الكرمة للتوجيه الوظيفي بمسرح المقر البابوي بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

جاء ذلك خلال زيارة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية الرعوية إلى كاتدرائية الإسكندرية، والتي بدأت منذ  صباح أمس السبت، وتستمر على مدى يومين.

و شهد الافتتاح فيلم تسجيلي عن فكرة مركز التوجيه الوظيفي، وكيفية توجيه الباحثين عن الوظائف وخاصة من الشباب، وتدريبهم وتقييمهم لتوظيفهم في وظائف مناسبة لهم.

- المركز يعمل على اختيار التخصص المناسب في سوق العمل

وقال القمص ابرام إيميل، وكيل البابا تواضروس بالإسكندرية، إن مركز الكرمة فكرة جاءت لاحتياج رعوي كبير من عدد من الناس التي تبحث عن  فرصة عمل مناسبة لمؤهلاتهم ومهاراتهم، لافتًا إلى أن شعار المركز هو آية من الكتاب المقدس وهي «فتشدد واعمل»، و لفت إلى أن المركز هو يعمل على اختيار التخصص المناسب في سوق العمل، وخلق تواصل بين الشاب او الباحث عن الوظيفة وسوق العمل من إيجاد مركز توظيف وتدريب لإيجاد فرص عمل مناسبة.

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البابا تواضروس بكتدرائية الإسكندرية


وأضاف وكيل البابا تواضروس بالإسكندرية، أن المركز  يعمل على ثلاث خطوات، هي تجميع السيرة الذاتية لجميع  الباحثين والمتقدمين للوظائف بجميع المؤهلات وتعرض على لجنة متخصصة تجتمع 3 مرات خلال الشهر، يلي ذلك تحديد مقابلة شخصية مع المتخصصين.

وتابع أن الخطوة الثانية هي التأهيل، وذلك من خلال بعض البرامج التأهيلية والتدريب، والتي تبدأ بكورس مبادئ العمل الأساسية، أما الخطوة الثالثة والأخيرة فهي خطوة التوظيف في المكان المناسب لكل متقدم، مشيرًا أن جميع الخطوات تتم بإشراف مجلس الأمناء، والذي لديهم خبرة في مجال التوظيف.

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البابا تواضروس بكتدرائية الإسكندرية


واشار ان المركز لم يتوقف على ذلك، بل لدينا احلام للمستقبل، ان من يحثل على وظيفة يظل في تدريب مستمر، فضلًا عن حلم آخر وهو البداية مع الطلبة من المرحلة الإعدادية والثانوية، لاختيار الطالب مجاله العملي مبكرًا، ليتعرف على مبادئ العمل والمجالات، وقدراته التي يمكن ان يتعرف عليها ليستطيع الالتحاق ايضا  بالمرحلة الجامعية المناسبة لقدراته ومهاراته، مؤكدًا اننا نتمنى ان  نخدم عدد كبير من المجتمع بصفة عامة، وأبناء الكنيسة.

 

 

البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية مركز الكرمة للتوجيه الوظيفي الكنيسة المرقسية بالإسكندرية كاتدرائية الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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