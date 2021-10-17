الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة الهجرة تشارك في تشجيع أبناء الجالية بالنمسا على تعلم اللغة العربية

أبناء الجالية بالنمسا
أبناء الجالية بالنمسا

نظم المكتب الثقافي المصري بفيينا بدولة بالنمسا، فعالية للتعريف بأهمية تعلم اللغة العربية، بمشاركة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة،عبر كلمة مصورة، في إطار تشجيع أبناء الجالية المصرية بدولة النمسا على تعلم اللغة العربية ودعم مبادرة "اتكلم عربي" التى أطلقتها وزارة الهجرة وشئون المصريين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحثت وزيرة الهجرة، خلال كلمتها، أولياء الأمور على تعليم أبنائهم اللغة العربية وشكرت من شاركوا منهم في معسكرات المبادرة الفترة الماضية، كما رحبت بالطفل "ميسرة محمود" سفير مبادرة "اتكلم عربي" بالنمسا، الذي حكى بدوره عن رحلته إلى مصر وما شاهده من إنجازات تحققت على أرض الواقع.

وأكدت مكرم أن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربى» تستهدف فى هذه المرحلة تعريف أبناء المصريين بالخارج بتاريخ الحضارة المصرية العظيمة، وذلك تلبية لمطالب عدد كبير من أولياء الأمور المصريين بالخارج، بضرورة توفير مادة إعلامية مصورة، تتناول عظمة الحضارة الفرعونية وجذورها الضاربة فى أعماق التاريخ، وما استطاعت تقديمه للبشرية كافة، ما يمثل جزءًا أصيلًا فى الحفاظ على الهوية المصرية، بجانب تعليم اللغة العربية.

وتم خلال الفاعيلية عرض فيلم عن قناة السويس الجديدة والإنجازات، حيث احتفل الاطفال وأولياء الأمور بهذه المناسبة بالأناشيد الوطنية وارتداء "علم مصر".

وكانت وزارة الهجرة قد أطلقت مبادرة "اتكلم عربي" في أكتوبر 2019، ودخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر 2020، ثم حظيت برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز روح الانتماء لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء الأجيال المصرية الناشئة بالخارج، كما تم عقد أكثر من 15 معسكرًا عبر الفيديو كونفرانس، فضلا عن أن هناك تفاعلا كبيرًا على منصة تيك توك لفيديوهات المبادرة، وتم استخدام كل السبل لتعريف أبنائنا حتى وصل التفاعل لـ200 مليون مشاهد للأنشطة والتدريبات الخاصة بالمبادرة.

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