«ذا صن»: الملكة إليزابيث تقرر التوقف عن «الكحول»

أكدت مصادر ملكية، أن الملكة اليزابيث الثانية البالغة من العمر 95 عامًا قررت التوقف عن شرب الكحول قبل حلول اليوبيل البلاتيني لها العام المقبل.

وتابعت المصادر أن الملكة اعتادت على شرب كأسا من الخمر كل مساء مع زوجها الأمير، إلا أنها قررت التوقف عن شرب الكحوليات والاكتفاء بالماء الفوار وعصير الطماطم.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن قرار الملكة كان شخصيا وليس له علاقة بأوامر الأطباء أو أي فرد من عائلتها.

وقالت الكاتبة الملكية إنجريد سيوارد ، رئيسة تحرير مجلة ماجستي: "لم تكن الملكة مدمنة كحول او تشربها بكثرها، كانت تتناول فقط الكوكتيل الغريب الذي كان يعده له زوجها الراحل الأمير فيليب،أي أن الأمر كان عادة ليس أكثر ولن يكون له تأثير عليها".

وأكدت الصحيفة أنه عرف عن شقيقة الملكة، الأميرة مارجريت بأنها كانت تشرب الكحوليات بكثرة قبل وفاتها عن عمر يناهز 71 عامًا ، وكذلك الملكة الأم التي عاشت حتى 101 عامًا.

وتابعت أن الأمير فيليب لم يكن يشرب الخمر كثيرا، فقد كان يشرب فقط كميات قليلة من البيرة، اما الامير اندرو الابن المدلل للملكة، فعرف عنه شربه الكثير للكحوليات.

وأضافت أن المملكة لن تتناول الشمبانيا والنبيذ خلال الاحتفال باليوبيل البلاتيني اي مرور 75 عامًا على وجودها على عرش المملكة المتحدة.

وكشفت مصادر أن القائمين على الحفل احضروا أفضل أنواع النبيذ ووضعها في اقبية القصر استعدادا للحفل الضخم، إلا أن الملكة لا تفضل هذه المشروبات و ستكتفي فقط بالماء الفوار او عصير الطماطم.

وتوفي الأمير فيليب في شهر أبريل الماضي، عن عمر يناهز ٩٩ عاما، بعد أن تنحى عن واجباته الملكية وتفرغ لممارسة حياته وأداء مهام فرعية قبل وفاته بعدة أشهر.