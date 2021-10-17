«السيلوليت» عند المراهقين: الأسباب وخيارات العلاج للتخلص منه

«السيلوليت» هو حالة جلدية غير ضارة تتسبب في ظهور دمل أو تكتل للجلد، عادة على الوركين والفخذين والأرداف ومناطق البطن، يمكن أن تصاب الفتيات بالتهاب النسيج الخلوي في سن المراهقة المبكرة لأن هذه الحالة تؤثر على حوالي 80 إلى 90٪ من النساء، ووفقًا لموقع «very well family» نرصد الأسباب والعلاجات وفعالية العلاج والعلاجات المنزلية والوقاية من السيلوليت عند المراهقين.

أسباب السيلوليت عند المراهقين

- تراكم السوائل في الجلد من الأوعية اللمفاوية ودوران الأوعية الدقيقة.

- تشوه دهون الجلد بسبب الأنسجة الليفية.

- كيس من الأنسجة الدهنية.

- قد يكون لمستويات هرمون الاستروجين دور في تطور السيلوليت لأنه نادر عند الرجال والنساء في سن البلوغ ونساء انقطاع الطمث.

- يظهر تاريخ العائلة الروابط الجينية.

- عوامل عرقية معينة.

علاج السيلوليت عند المراهقين

- فقدان الوزن

قد يساعد فقدان الوزن في جعل السيلوليت أقل وضوحًا لدى بعض الأشخاص، ومع ذلك فإن الجلد المترهل بسبب فقدان الوزن قد يجعله أكثر وضوحًا في حالات قليلة.

- تمرين

يساعد النشاط البدني على استبدال الأنسجة الدهنية بالعضلات وبالتالي قد يجعل السيلوليت أقل وضوحًا.

- العلاج بالموجات الصوتية

يستخدم العلاج بالموجات الصوتية موجات صوتية من محول، فوق الجلد، ويساعد في تقليل الخلايا الدهنية وتحسين لون البشرة، وقد يتعين إجراء العملية مع اتباع نظام غذائي ونظام ممارسة الرياضة.

- العلاج بالليزر

العلاج بالليزر طفيف التوغل هو طريقة استئصال بالليزر تستخدم ألياف الليزر الرقيقة التي يتم إدخالها تحت الجلد يدمر الليزر عصابات الأنسجة الليفية التي تربط الخلايا الدهنية وتثخن الجلد، مما يجعل السيلوليت أقل وضوحًا

- تحرير الأنسجة بمساعدة الفراغ

إن تحرير الأنسجة الدقيقة بمساعدة الفراغ هو أيضًا إجراء لتفكيك العصابات الضيقة للنسيج الضام تحت الجلد بشفرات صغيرة.

- الكاربوكسي ثيرابي

العلاج بالكربوكسي هو إجراء طبي لإدخال ثاني أكسيد الكربون تحت الجلد. على الرغم من أنه يمكن أن يوفر نتائج جيدة، إلا أن الآثار الجانبية مثل الانزعاج والكدمات المؤقتة مرتبطة بهذا الإجراء.

- الكريمات والمستحضرات المضادة للسيلوليت

قد تقلل الكريمات والمستحضرات من السيلوليت لدى بعض الأشخاص ، وخاصة المنتجات التي تحتوي على 0.3٪ من الريتينول الذي يثخن الجلد.