الأحد 17 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«السيلوليت» عند المراهقين: الأسباب وخيارات العلاج للتخلص منه

السيلوليت عند المراهقين
السيلوليت عند المراهقين

«السيلوليت» هو حالة جلدية غير ضارة تتسبب في ظهور دمل أو تكتل للجلد، عادة على الوركين والفخذين والأرداف ومناطق البطن، يمكن أن تصاب الفتيات بالتهاب النسيج الخلوي في سن المراهقة المبكرة لأن هذه الحالة تؤثر على حوالي 80 إلى 90٪ من النساء، ووفقًا لموقع «very well family»  نرصد الأسباب والعلاجات وفعالية العلاج والعلاجات المنزلية والوقاية من السيلوليت عند المراهقين.

أسباب السيلوليت عند المراهقين

 - تراكم السوائل في الجلد من الأوعية اللمفاوية ودوران الأوعية الدقيقة.

 - تشوه دهون الجلد بسبب الأنسجة الليفية.

 - كيس من الأنسجة الدهنية.

 - قد يكون لمستويات هرمون الاستروجين دور في تطور السيلوليت لأنه نادر عند الرجال والنساء في سن البلوغ ونساء انقطاع الطمث.

 - يظهر تاريخ العائلة الروابط الجينية.

 - عوامل عرقية معينة.

علاج السيلوليت عند المراهقين

 - فقدان الوزن

قد يساعد فقدان الوزن في جعل السيلوليت أقل وضوحًا لدى بعض الأشخاص،  ومع ذلك فإن الجلد المترهل بسبب فقدان الوزن قد يجعله أكثر وضوحًا في حالات قليلة.

 - تمرين

يساعد النشاط البدني على استبدال الأنسجة الدهنية بالعضلات وبالتالي قد يجعل السيلوليت أقل وضوحًا.

 - العلاج بالموجات الصوتية

يستخدم العلاج بالموجات الصوتية موجات صوتية من محول، فوق الجلد، ويساعد في تقليل الخلايا الدهنية وتحسين لون البشرة، وقد يتعين إجراء العملية مع اتباع نظام غذائي ونظام ممارسة الرياضة.

 - العلاج بالليزر

العلاج بالليزر طفيف التوغل هو طريقة استئصال بالليزر تستخدم ألياف الليزر الرقيقة التي يتم إدخالها تحت الجلد يدمر الليزر عصابات الأنسجة الليفية التي تربط الخلايا الدهنية وتثخن الجلد، مما يجعل السيلوليت أقل وضوحًا 

 - تحرير الأنسجة بمساعدة الفراغ

إن تحرير الأنسجة الدقيقة بمساعدة الفراغ هو أيضًا إجراء لتفكيك العصابات الضيقة للنسيج الضام تحت الجلد بشفرات صغيرة.

 - الكاربوكسي ثيرابي

العلاج بالكربوكسي هو إجراء طبي لإدخال ثاني أكسيد الكربون تحت الجلد. على الرغم من أنه يمكن أن يوفر نتائج جيدة، إلا أن الآثار الجانبية مثل الانزعاج والكدمات المؤقتة مرتبطة بهذا الإجراء.

 - الكريمات والمستحضرات المضادة للسيلوليت

قد تقلل الكريمات والمستحضرات من السيلوليت لدى بعض الأشخاص ، وخاصة المنتجات التي تحتوي على 0.3٪ من الريتينول الذي يثخن الجلد.

السيلوليت هو حالة جلدية غير ضارة ظهور دمل أو متكتل للجلد عادة على الوركين والفخذين والأرداف مناطق البطن صاب الفتيات بالتهاب النسيج الخلوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

الأرصاد: طقس الإثنين معتدل نهارًا لطيف ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 28

الجيران اكتشفوا الواقعة.. العثور على مسن توفي بشقته منذ 4 أيام بمطروح

«السيلوليت» عند المراهقين: الأسباب وخيارات العلاج للتخلص منه

مصادر بـ«الصحة»: تطعيم من هم دون 18 عامًا بلقاح «فايزر» قريبًا

تزامنا مع اليوم العالمي للفقر.. ما الحد الأدنى للمعيشة في مصر؟

لأول مرة.. مباراة كرة قدم ودية بين منتخب مصر والكويت على شاطئ الإسكندرية ( فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رحيل بحجم النجاة.. وداعا الروائية ليلى الأطرش

حسين دعسة

البرلمان العربي يؤكد للعالم أبعاد "الوصاية الهاشمية" ورعاية الملك عبدالله الثاني للقدس

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

د.أحمد الخميسى

نوبل بين محفوظ وأيتماتوف

ماجد حبته

تاريخ مختصر للأزمة اللبنانية

ماجدة الجندى

أحلام لا تنتهى

مؤمن المحمدي

ملوخيتنا ملوخيتنا

صور

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا

فرح محمد مجدى قفشة

محطة تل أبيب

المزيد

نائب سوري: إسرائيل قتلت «الصالح» خارج سجونها لتفادي ردَّات الفعل وتعتيم الصورة

فلسطين: إسرائيل هي المعيق الرئيسي لإحراز أي تقدم في عملية السلام

«شؤون الأسرى»: سجون الاحتلال مستمرة في تصعيد العقوبات بحق الفارين من «جلبوع»