كشف الفنان الشاب مينا النجار عن موعد عزاء عمه السيناريست كرم النجار، الذي رحل عن عالمنا صباح أمس السبت بعد رحلة صراع مع المرض خلال الفترة الماضية.

تحديد موعد جنازة وعزاء السيناريست الراحل كرم النجار

وأعلن مينا النجار، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن العزاء سيكون غدًا الإثنين في تمام الساعة السادسة مساءً بكنيسة مار مرقس بمصر الجديدة، كما تقام الجنازة الحالية بنفس الكنيسة بمصر الجديدة بمشاركة الأهل والأصدقاء.

ونعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، السيناريست الكبير كرم النجار الذي غيبه الموت أمس السبت 16 أكتوبر، قائلة: إن الراحل نجح خلال مسيرته التي امتدت لأكثر من أربعة عقود في تناول الكثير من القضايا الاجتماعية الهامة.

وأضافت أنه امتلك أدوات ومفردات عبّر بها عن المشاعر الإنسانية ببراعة، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

والكاتب الراحل له خلفية قانونية، فهو خريج كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وكانت بدايته من خلال مسلسل "اﻹنسان والجبل" عام 1969، ليقدم بعدها عشرات الأعمال ما بين السينما والتليفزيون.

قدم كرم النجار عددًا من الأعمال المهمة، منها فيلم "الصرخة وصراع الأحفاد"، وحققت تلك الأعمال السينمائية نجاحًا هامًا.

وخلال السنوات الماضية توقف عن تقديم الأعمال الفنية، وكان آخر أعماله مسلسل "باب نور" عام 2010، ومسرحية "أولاد الغضب والحب" في العام نفسه أيضًا وبعدها انقطع عن الساحة الفنية.

وتصدر السيناريست والكاتب الكبير كرم النجار، تريند «جوجل» بعد وفاته، إذ إنه قدم رحلة عطاء فنية حافلة.

ويرصد «الدستور» أبرز المعلومات عن كرم النجار:

-النجار هو مؤلف ومخرج مصري.

-تخرج من كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية.

-كانت بدايته في الحقل الفني من خلال مسلسل (الإنسان والجبل) عام 1969.

-قدم أكثر من 40 عملا فنيا، ومن أبرز أعماله فيلم «الصرخة» مع الفنان نور الشريف عام 1991.

-قدم مجموعة من أنجح الأفلام.

- من أبرز مسلسلاته: الرقص على سلالم متحركة، الأصدقاء، بابا نور.

- كانت آخر أعماله البرواز عام 1966.