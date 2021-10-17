نصائح لمرضى السكر عند تناول حلوى المولد النبوي

مع اقتراب المولد البنوي الشريف، يحرص الجميع على شراء الحلوى المخصصة لهذه المناسبة، ويتناولها الصغار والكبار، ولكن الحلوى تحتوي على كم كبير من السكريات، والتي تؤثر على مرضى السكر، لذا يقدم الدكتور محمد نوح للتغذية، نصائح لمرضى السكر.

- تقليل كميات تناول حلوى المولد ومن الممكن أن تكون مرة واحدة في اليوم.

- الامتناع عن تناول الحلوى مساء أو بعد العشاء.

- يحتوى الملبن على كميات كبيرة من السكريات لذا يمنع تناوله عن مرضى السكر.

- 50 جراما من الحلوى بها نحو 200 سعر تقريبا ولحرقها نحتاج لنحو نصف ساعة من رياضة المشى، لذا يجب ممارسة الرياضة لحرق بعض السعرات الحرارية.

-اختيار أنواع حلوى المولد من البقوليات التي تحتوي على نسبة ضئيلة من السكريات مثل "الفولية، والحمصية".

-تناولها بعد وجبة الإفطار أو الغذاء.

-عدم تناول الحلوى دون أى طعام قبلها ويفضل أن تكون مقسمة على مدار اليوم.

-تجنب حلوى المولد المطعمة بألوان صناعية، لأن ضررها مضاعف.

-تناول الأدوية في موعدها المحدد.

- الإكثار من شرب المياه بعد استهلاك حلوى المولد النبوي.

"السعرات الحرارية"

قالب اللديدة الصغير يحتوي على 500 سعر حراري.

قرص الحمصية يحتوي على 400 سعر حراري.

قرص الفستقية يحتوي على 630 سعرا حراريا.

الملبن السادة الأبيض يحتوي على 820 سعرا حراريا.

جوز الهند بالمكسرات 720 سعرا حراريا.

الملبن بالمكسرات 1000 سعر حراري.

الفولية 700 - 800 سعر حراري

وتُعد حلوى المولد من الطقوس المرتبطة بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ولكن تناولها بشكل خاطئ يسبب العديد من المشاكل الصحية لمرضى السكري.