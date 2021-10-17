الأحد 17 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تسرب رائحة الغاز يثير قلق أهالى الإسكندرية.. والحى يعلق

المناطق السكنية بحي
المناطق السكنية بحي المنتزة أول

حالة من الذعر انتابت الأهالي، في المناطق السكنية بحي المنتزة أول، صباح اليوم الأحد، من انتشار رائحة غاز اجتاحت المناطق.

ونشر حي المنتزه أول، عبر الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بيانًا على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلقًا بأنه تتم اضافة مادة الرائحة المميزة للغاز الطبيعي لخزان مادة الرائحة، بمحطة أبيس بالإسكندرية.

وأضاف البيان، تم التنويه، أنه قد ينتج عن الأعمال الإحساس لدى المواطن بتسريب في الغاز الطبيعي، لذا تود الشركة طمأنة المواطنين القاطنين بتلك المناطق والمناطق المحيطة، ولا داعٍ للقلق.

حي المنتزه أول فيسبوك موقع التواصل الاجتماعي محطة ابيس بالإسكندرية

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شىء كبير يجرى

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