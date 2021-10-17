تسرب رائحة الغاز يثير قلق أهالى الإسكندرية.. والحى يعلق

حالة من الذعر انتابت الأهالي، في المناطق السكنية بحي المنتزة أول، صباح اليوم الأحد، من انتشار رائحة غاز اجتاحت المناطق.

ونشر حي المنتزه أول، عبر الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بيانًا على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلقًا بأنه تتم اضافة مادة الرائحة المميزة للغاز الطبيعي لخزان مادة الرائحة، بمحطة أبيس بالإسكندرية.

وأضاف البيان، تم التنويه، أنه قد ينتج عن الأعمال الإحساس لدى المواطن بتسريب في الغاز الطبيعي، لذا تود الشركة طمأنة المواطنين القاطنين بتلك المناطق والمناطق المحيطة، ولا داعٍ للقلق.