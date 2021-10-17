الأحد 17 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم العالي»: جامعة مدينة السادات تنفذ مشروعات بـ2.8 مليار جنيه

جولة وزير التعليم
جولة وزير التعليم العالي والبحث العلمي

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أحمد بيومي، رئيس جامعة مدينة السادات، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة مدينة السادات.

وأوضح التقرير أنه جار استكمال إنشاء المبنى الإداري والفصول الدراسية بكليات (السياحة والفنادق، التجارة، التربية، الحقوق)، والمبنى الإداري والفصول الدراسية والأقسام العلمية بكليات (الصيدلة، الهندسة التقنية، طب الأسنان)، كما أنه جار استكمال إنشاء مبنى المشرحة وملحق المشرحة بكلية الطب البيطري وإنشاء مبنى المعامل بكلية الطب البيطري، وكذلك إنشاء مبنى المدرجات المركزي ومبنى المدرجات بكلية التربية للطفولة المبكرة، وتطوير وتأهيل عمارات الإسكان الطلابي، وتطوير المطبخ التعليمي وصالة الطعام بكلية السياحة والفنادق، وإنشاء سور حول الحرم الجامعي.

ولفت التقرير إلى أنه جار استكمال البنية التحتية والشبكات بكليات (الطب البيطري، الحقوق، السياحة والفنادق)، كما سيتم إنشاء ملاعب وصالات لكلية التربية الرياضية. 

وأوضح التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة مدينة السادات، تبلغ نحو 2 مليار و821 مليون جنيه.

وأشاد وزير التعليم العالي بالالتزام بالبرنامج الزمني للمشروعات التنفيذية بجامعة مدينة السادات، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالي بكافة عناصرها، كما أكد على أهمية المتابعة الميدانية لكافة مشروعات التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن جهته، أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر لمنظومة التعليم العالي على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، وأفرع الجامعات الأجنبية بمصر، مشيرًا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالي ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.

المتحدث الدولة الجامعات وزير التعليم مشروعات كلية التربية رئيس جامعة تقنية خالد عبدالغفار كلية الطب لمشروعات القومية البحث العلمي مليون جنيه مدينة السادات البنية التحتية

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

أسعار جديدة لـ«شهادة تطعيم كورونا».. 1000 جنيه لغرض السياحة

شيخ الأزهر: الجيش المصري فاجأ العالم بنصر كاسح في أكتوبر أذهل المعتدين

إطلاق مبادرة الرئيس للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم بـ29 ألف مدرسة

«ماضون معًا بإرادة صلبة».. أهم رسائل الرئيس فى حفل المولد النبوى

«اغتصاب الطفولة».. الباز يهاجم مسئولى الأزهر بسبب «يونيفورم» الطالبات الصغيرات

28 نوفمبر.. الحكم فى شطب محمد رمضان من جداول المهن التمثيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رحيل بحجم النجاة.. وداعا الروائية ليلى الأطرش

حسين دعسة

البرلمان العربي يؤكد للعالم أبعاد "الوصاية الهاشمية" ورعاية الملك عبدالله الثاني للقدس

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

د.أحمد الخميسى

نوبل بين محفوظ وأيتماتوف

ماجد حبته

تاريخ مختصر للأزمة اللبنانية

ماجدة الجندى

أحلام لا تنتهى

مؤمن المحمدي

ملوخيتنا ملوخيتنا

صور

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا

فرح محمد مجدى قفشة

محطة تل أبيب

المزيد

«شؤون الأسرى»: سجون الاحتلال مستمرة في تصعيد العقوبات بحق الفارين من «جلبوع»

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابين فلسطينيين فى القدس وبيت لحم

بمشاركة 7 دول: إسرائيل تبدء تدريبات "العلم الازرق".. ما أهدافها؟