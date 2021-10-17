«البلطي» يتراجع جنيهين.. أسعار الأسماك «جملة» اليوم الأحد
تباينت أسعار الأسماك اليوم الأحد بسوق العبور للجملة، إذ تراجعت أسعار البلطي والثعابين بينما استقر البوري.
وترواحت أسعار السمك البلطي (1) بين 22-25 جنيهًا، وثبتت أسعار كيلو السمك البوري (1) بين 40-50 جنيهًا، أما أسعار سمك الثعابين فقد تراوحت بين 50-200 جنيهًا للكيلو.
وجاءت أسعار الأسماك بسوق العبور والتي جاءت على النحو التالي اليوم:
استقرت أسعار السمك البلطى "1" لتتراوح ما بين 22 : 25 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك)
وتراوح سعر السمك البلطى "2" ما بين 17 : 21 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك)
واستقر سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 17 : 37 جنيهًا (تكنا بلاستيك)
كما سجل سعر السمك الفليه "بلطي" استقرارًا ليتراوح ما بين 30 : 110 جنيهًا للكيلو (بالطلب)
واستقر أيضًا سعر السمك البوري "1" ليتراوح ما بين 40 : 50 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك)
وسجل سعر السمك البوري "2" تراوحًا ما بين 32 : 38 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك)
استقر سعر كيلو قشر البياض اليوم ليتراوح ما بين 60 : 100 جنيهًا (تكنا بلاستيك)
وتراوح سعر كيلو البياض الأملس"1" ( بلدي ) ما بين 60 : 100 جنيهًا (تكنا بلاستيك).
وسجل سعر السمك البياض الأملس "2" (خليجى ـ بحيرة ناصر ـ مزارع) تراوحاً ما بين 30 : 40 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك)
تراوح سعر كيلو السمك الشعور ما بين 30 : 40 جنيهًا (طاولة خشب)
واستقر سعر كيلو السمك الوقار ليتراوح ما بين 80 : 100 جنيهًا (طاولة خشب)
وجاء سعر السمك ( قاروص – لوت ) ثابتًا عند ما بين 80 : 100 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب)
وبلغ سعر كيلو سمك القراميط – الشيلان تراوحًا ما بين 10 : 20 جنيهًا (تكنا بلاستيك)
واستقر سعر كيلو سمك ثعابين ليتراوح ما بين 50 : 200 جنيهًا (تكنا بلاستيك)
قرش من 30 : 40 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).
مرجان "1" من 32 : 38 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).
مرجان "2" من 20 : 30 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).
سمك مرجان مجمد من 19- 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة).
سمك بربون "1" من 40 : 50 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).
سمك بربون "2" من 32 : 38 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).
سمك بربون مجمد 25 - 35 جنيهًا للكيلو (كرتونة).
سمك سردين مجمد من 20 - 30 جنيهًا للكيلو (كرتونة).
سمك ماكريل مجمد من 25 - 35 جنيهًا للكيلو (كرتونة).
سمك دنيس من 90 : 130 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).
أسعار الجمبري
جمبري جامبو من 400 : 450 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).
جمبري "1" من 300 : 350 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).
جمبري "2" من 200 : 250 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).
جمبري "2" مجمد 85 - 165 جنيهًا للكيلو (كرتونة).
جمبري"3" من 90 : 180 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).