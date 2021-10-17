«البلطي» يتراجع جنيهين.. أسعار الأسماك «جملة» اليوم الأحد

تباينت أسعار الأسماك اليوم الأحد بسوق العبور للجملة، إذ تراجعت أسعار البلطي والثعابين بينما استقر البوري.

وترواحت أسعار السمك البلطي (1) بين 22-25 جنيهًا، وثبتت أسعار كيلو السمك البوري (1) بين 40-50 جنيهًا، أما أسعار سمك الثعابين فقد تراوحت بين 50-200 جنيهًا للكيلو.

وجاءت أسعار الأسماك بسوق العبور والتي جاءت على النحو التالي اليوم:

استقرت أسعار السمك البلطى "1" لتتراوح ما بين 22 : 25 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك)

وتراوح سعر السمك البلطى "2" ما بين 17 : 21 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك)

واستقر سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 17 : 37 جنيهًا (تكنا بلاستيك)

كما سجل سعر السمك الفليه "بلطي" استقرارًا ليتراوح ما بين 30 : 110 جنيهًا للكيلو (بالطلب)

واستقر أيضًا سعر السمك البوري "1" ليتراوح ما بين 40 : 50 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك)

وسجل سعر السمك البوري "2" تراوحًا ما بين 32 : 38 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك)

استقر سعر كيلو قشر البياض اليوم ليتراوح ما بين 60 : 100 جنيهًا (تكنا بلاستيك)

وتراوح سعر كيلو البياض الأملس"1" ( بلدي ) ما بين 60 : 100 جنيهًا (تكنا بلاستيك).

وسجل سعر السمك البياض الأملس "2" (خليجى ـ بحيرة ناصر ـ مزارع) تراوحاً ما بين 30 : 40 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك)

تراوح سعر كيلو السمك الشعور ما بين 30 : 40 جنيهًا (طاولة خشب)

واستقر سعر كيلو السمك الوقار ليتراوح ما بين 80 : 100 جنيهًا (طاولة خشب)

وجاء سعر السمك ( قاروص – لوت ) ثابتًا عند ما بين 80 : 100 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب)

وبلغ سعر كيلو سمك القراميط – الشيلان تراوحًا ما بين 10 : 20 جنيهًا (تكنا بلاستيك)

واستقر سعر كيلو سمك ثعابين ليتراوح ما بين 50 : 200 جنيهًا (تكنا بلاستيك)

قرش من 30 : 40 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

مرجان "1" من 32 : 38 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

مرجان "2" من 20 : 30 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

سمك مرجان مجمد من 19- 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

سمك بربون "1" من 40 : 50 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

سمك بربون "2" من 32 : 38 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

سمك بربون مجمد 25 - 35 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

سمك سردين مجمد من 20 - 30 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

سمك ماكريل مجمد من 25 - 35 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

سمك دنيس من 90 : 130 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

أسعار الجمبري

جمبري جامبو من 400 : 450 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

جمبري "1" من 300 : 350 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

جمبري "2" من 200 : 250 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

جمبري "2" مجمد 85 - 165 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

جمبري"3" من 90 : 180 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).