الأحد 17 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«البلطي» يتراجع جنيهين.. أسعار الأسماك «جملة» اليوم الأحد

أسماك
أسماك

تباينت أسعار الأسماك اليوم الأحد بسوق العبور للجملة، إذ تراجعت أسعار البلطي والثعابين بينما استقر البوري.

وترواحت أسعار السمك البلطي (1) بين 22-25 جنيهًا، وثبتت أسعار كيلو السمك البوري (1) بين 40-50 جنيهًا، أما أسعار سمك الثعابين فقد تراوحت بين 50-200 جنيهًا للكيلو.

وجاءت أسعار الأسماك بسوق العبور والتي جاءت على النحو التالي اليوم:

استقرت أسعار السمك البلطى "1" لتتراوح ما بين 22 : 25 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك)

وتراوح سعر السمك البلطى "2" ما بين 17 : 21 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك)

واستقر سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 17 : 37 جنيهًا (تكنا بلاستيك)

كما سجل سعر السمك الفليه "بلطي" استقرارًا ليتراوح ما بين 30 : 110 جنيهًا للكيلو (بالطلب)

واستقر أيضًا سعر السمك البوري "1" ليتراوح ما بين 40 : 50 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك)

وسجل سعر السمك البوري "2" تراوحًا ما بين 32 : 38 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك)

استقر سعر كيلو قشر البياض اليوم ليتراوح ما بين 60 : 100 جنيهًا (تكنا بلاستيك)

وتراوح سعر كيلو البياض الأملس"1" ( بلدي ) ما بين 60 : 100 جنيهًا (تكنا بلاستيك).

وسجل سعر السمك البياض الأملس "2" (خليجى ـ بحيرة ناصر ـ مزارع) تراوحاً ما بين 30 : 40 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك)

تراوح سعر كيلو السمك الشعور ما بين 30 : 40 جنيهًا (طاولة خشب)

واستقر سعر كيلو السمك الوقار ليتراوح ما بين 80 : 100 جنيهًا (طاولة خشب)

وجاء سعر السمك ( قاروص – لوت ) ثابتًا عند ما بين 80 : 100 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب)

وبلغ سعر كيلو سمك القراميط – الشيلان تراوحًا ما بين 10 : 20 جنيهًا (تكنا بلاستيك)

واستقر سعر كيلو سمك ثعابين ليتراوح ما بين 50 : 200 جنيهًا (تكنا بلاستيك)

قرش من 30 : 40 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

مرجان "1" من 32 : 38 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

مرجان "2" من 20 : 30 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

سمك مرجان مجمد من 19- 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

سمك بربون "1" من 40 : 50 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

سمك بربون "2" من 32 : 38 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

سمك بربون مجمد 25 - 35 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

سمك سردين مجمد من 20 - 30 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

سمك ماكريل مجمد من 25 - 35 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

سمك دنيس من 90 : 130 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

أسعار الجمبري
جمبري جامبو من 400 : 450 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

جمبري "1" من 300 : 350 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

جمبري "2" من 200 : 250 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

جمبري "2" مجمد 85 - 165 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

جمبري"3" من 90 : 180 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

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