الأحد 17 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اختيار «صادق» ممثلًا للتحكيم المصري في بطولة العالم للرواد

معتز صادق يونس
معتز صادق يونس

تم ترشيح الكابتن معتز صادق يونس الحكم الدولي في المصارعة وكبير أخصائيين بدرجة مدير عام بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة المنوفية ممثلا للتحكيم المصري في بطولة العالم للرواد بمدينة “ليوتراكي” بدولة اليونان خلال الفترة من 17 : 25 أكتوبر الجاري.

ويعد الكابتن معتز صادق يونس حكم دولي درجة أولى في لعبة المصارعة وشارك في العديد من البطولات الدولية والإفريقية، وقد تم ترشيحه من قبل الإتحاد الدولي للمصارعة للمشاركة في تحكيم بطولة المصارعة ضمن فعاليات دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب عام 2019م ، بطولة التصنيف العالمي بمدينة روما الإيطالية عام 2020م، البطولة العربية وبطولة الأندية العربية وبطولة إبراهيم مصطفى الدولية بجمهورية مصر العربية.

وأما على مستوى النشاط الجامعي الدولي فقد تم ترشيحه من قبل الإتحاد الرياضي المصري للجامعات للإشراف على منتخب جامعات مصر لألعاب القوى والذي شارك في الدورة العربية الجامعية الأولي بالمملكة الأردنية الهاشمية عام 2004م، وكذا الإشراف على منتخب جامعات مصر في لعبة المصارعة والذي شارك في العربية الجامعية الثانية بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية عام 2010م، المشاركة في تحكيم أولمبياد العالم للجامعات بمدينة كازان بدولة روسيا عام 2013م .

الافريقي مصر الاتحاد مستوى المصارع العربية القاهرة تحكيم المصارعة

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وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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