الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الزهيري»: أصدرنا أكثر من 200 نشرة عن صناعة التأمين

علاء الزهيري
علاء الزهيري

قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين إن الاتحاد لديه رؤية لزيادة الوعي التأميني في إطار العمل على تنمية صناعة التأمين.

وأضاف الزهيري خلال كلمته في ورشة الصحافة الاقتصادية أنه حرص الاتحاد المصري للتأمين على إصدار نشرات أسبوعية تناولت أهم المستجدات على ساحة صناعة التأمين واستعراض تجارب العالم للتعامل معها.

وأوضح أنه بلغ عدد النشرات التي تم إصدارها حتى الآن أكثر من ٢٠٠ نشرة، مشيرا إلى أن سياسة إصدار النشرات تميز بالانتشار الواسع إذ يتم إرسالها لحوالي ١٣ ألف مستهدف من صناعة التأمين المحلية والإقليمية.

وبدأت ورشة العمل لمحرري الصحافة الاقتصادية التي ينظمها الاتحاد المصري للتأمين، منذ قليل، برئاسة علاء الزهيري حول المفاهيم والمصطلحات التأمينية بالقاعة الرئيسية بمقر الاتحاد.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن حرص الاتحاد المصري للتأمين على عقد مثل هذه الورشة يأتي من منطلق الإيمان بدور الصحافة باعتبارها شريكًا رئيسيًا في عملية بناء وتنمية الوعي التأميني.

ولفت إلى أن الورشة لها أهدافًا متعددة يأتي على رأسها فهم هيكل سوق التأمين المصري، بجانب استخدام مؤشرات مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد القومي والتنمية الاقتصادية، مع تقديم تحليل المؤشرات الرئيسية لأداء شركات التأمين، وكذلك التعامل مع القضايا المعاصرة في التأمين مثل الشمول المالي والاستدامة والتحول الرقمي، مع فهم طبيعة المنتجات التأمينية وخصائصها.

الاتحاد مؤشرات اقتصاد ورشة مستجدات مؤشر

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