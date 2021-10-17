مستوطنون يقتحمون باحات «الأقصى» بحماية الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال شهود عيان، إن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل جماعات عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وتشهد القدس القديمة وبوابتها، إجراءات عسكرية مشددة تتمثل في التفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في باحات الأقصى والاعتداء على بعضهم.

وناشد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، وخطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، العرب والمسلمين، إنقاذ مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، مما يُحاك ضدهما قبل فوات الأوان، وإحداث أمر واقع فيهما.

اعتقال شابين فلسطينيين

وفي سياقٍ متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابين فلسطينيين من القدس وبيت لحم أحدهما أسير محرر.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر رغد رائد شمروخ (26 عامًا)، بعد أن داهمت منزل والده في مخيم "الدهيشة" بمحافظة بيت لحم الواقعة جنوب الضفة الغربية.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، شابًا أثناء تواجده في محيط باب المجلس، أحد أبواب المسجد الأقصى.