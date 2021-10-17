«الزراعة» تطلق قافلة بيطرية مجانية لعلاج وفحص مواشي صغار المربين

أطلقت وزارة الزراعة قافلة بيطرية مجانية بمحافظة المنيا من الباحثين بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية برئاسة الدكتور محمد حجازي، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة سكانه.

وقال حجازي، إن القافلة ستفحص وتعالج مواشي صغار المزارعين والمربين مجانا وإقامة ندوات إرشادية وأيضا تدريب الأطباء البيطريين على التلقيح الاصطناعي، وتسهم نتائج الفحص في عمل خريطة وبائية للأمراض التناسلية في محافظات مصر المختلفة، ضمن دور المعهد ومشاركته في خدمة المجتمع وتطوير العمل الحقلي والقيام بالجانب التطبيقي للبحث العلمي.

وكانت قد شنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح، حملات موسعة على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم وثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، وذلك للتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل ادارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات.