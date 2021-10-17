السودان يسجل 8 وفيات و100 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية، الأحد، تسجيل 8 وفيات و100 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت، في بيان، أن 6 من وفيات كورونا كانت في العاصمة الخرطوم، و2 بولاية نهر النيل شمالي السودان.

وأشار البيان إلى وجود 100 حالة كورونا مؤكدة، 87 منها في الخرطوم، و6 بالولاية الشمالية، و7 بنهر النيل.

ونبه بيان وزارة الصحة السودانية، إلى وجود 471 حالة نشطة بفيروس كورونا حتى الآن في البلاد.

وأخذ السودان كغيره من بلدان العالم نصيباً وافرا من الجائحة واجتاحته 3 موجات حادة نجم عنها آلاف الوفيات والمصابين.

وتنتظم البلاد عمليات تطعيم بلقاحات كورونا التي وصلت من دول صديقة ومانحة، لكن عملية التجاوب وأخذ الجرعات من المواطنين لا تزال ضعيفة، وفق مسؤولين.