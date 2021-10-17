الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«المخدرات» تقود شخصًا للسجن المشدد 10 سنوات

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانته بحيازة مواد مخدرة لترويجها وتوزيعها على عملائه بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، تفيد بقيام عاطل باتخاذ دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاط إجرامي في ترويج المخدرات.

وبتكثيف التحريات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، من ضبط المتهم، حيث عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الحشيش ومبلغ، وهاتف محمول، وسلاح نارى بقصد الدفاع.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه.

عقوبة الاتجار في المخدرات

المادة (33) من قانون العقوبات تنص على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها.                                     

المادة (34) من قانون العقوبات: السجن المؤبد أو الإعدام فى انتظار كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار فى المواد المخدرة داخل الحدود المصرية.

المادة (39) من قانون العقوبات تنص على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.

ولا تتجاوز العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل فى هذه الحالة، وتزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين.

وتصل عقوبة مروجي مخدر «الاستروكس» إلى حد الإعدام، فى محاولة لمحاصرة انتشار ذلك النوع الذي شهد رواجًا هائلًا خلال الفترة الأخيرة، وقضى بسببه عدد كبير من الشباب.

محكمة الجنايات الإجراءات القانونية مخدر الاستروكس جنايات شمال القاهرة قسم شرطة عين شمس عين شمس مخدرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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