مصرع فرد شرطة في السويس تحت عجلات قطار بالإسماعيلية

لقى فرد شرطة مصرعه تحت عجلات قطار السكة الحديد في محافظة السويس، اليوم الأحد، أثناء عبوره من مزلقان غير رسمي بإحدى قرى القطاع الريفي بحي الجناين.

كان مأمور قسم شرطة الجناين قد تلقى إخطارًا يفيد بمصرع أحد أفراد الشرطة أثناء عبوره من مزلقان غير رسمي بقرية البطراوي، الواقعة بنطاق دائرة قسم شرطة الجناين.

وانتقلت قوة من الشرطة لموقع البلاغ بقرية البطراوي، وأفادت المعاينة المبدئية أن المتوفى يدعى خالد محمد، فرد شرطة 47 عامًا يعمل بمديرية أمن الشرقية وكان في زيارة لأقاربه بقرية البطراوي بحي الجناين في محافظة السويس.

رواية شهود العيان

وذكر شهود العيان إن المتوفى حاول عبور قضبان السكة الحديد من مزلقان غير رسمي وأثناء عبوره شريط قطار السكة الحديد، تصادف ذلك مع مرور القطار المتجه من السويس إلى الإسماعيلية، فحاول الإسراع لتخطي القطار إلا أنه أخطأ في تقدير المسافة فصدمه ولقى مصرعه في الحال.

ونقلت سيارة الإسعاف جثمان المتوفى لثلاجة حفظ الموتى بمشرحة مستشفى السويس العام، وتولت النيابة التحقيق بالحادث.