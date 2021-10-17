قوات الجيش السوري تستعيد النقاط التي تراجعت عنها أثناء صد هجمات «داعش»

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 14 عنصرًا من تنظيم "داعش"، جراء الاشتباكات على النقاط التي تقدم إليها التنظيم يوم أمس، فيما تمكنت قوات الجيش السوري من استعادة النقاط التي انسحب منها في منطقة الرصافة في ريف الرقة، بعد أقل من 24 ساعة من القتال والتصدي لهجمات عناصر تنظيم "داعش" على سلسلة من النقاط التابعة لقوات الجيش السوري في محيط مدينة الرصافة.

تعزيزات عسكرية لقوات الجيش السوري

وبحسب المرصد السوري، وصلت تعزيزات عسكرية لقوات الجيش السوري إلى منطقة الرصافة لتعزيز الخطوط الأمامية في المنطقة والانتشار بحثًا عن خلايا تنظيم “داعش ”.

كما نفذت الطائرات الحربية أكثر من 40 غارة جوية، تركزت على منطقة الرصافة ومواقع في جبل البشري في البادية السورية.

منطقة الرصافة ضمن بادية الرقة الجنوبية الغربية

وكشف المرصد، في بيان له، أنه قبل ساعات، أن عناصر تنظيم "داعش" يواصلون هجومهم العنيف على مواقع قوات الجيش السوري في منطقة الرصافة ضمن بادية الرقة الجنوبية الغربية، حيث تدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين، وتحاول قوات الجيش السوري التصدي بمؤازرة الطائرات الحربية التي تشن غارات مكثفة على المنطقة.

ووثق المرصد السوري، مقتل 8 من قوات الجيش السوري جراء الهجوم المستمر منذ ساعات الليل وحتى الآن، وسط معلومات مؤكدة عن مزيد من الخسائر البشرية في صفوف الطرفين.

وأشار إلى أنه بذلك بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس 2019 وحتى يومنا هذا وفقاً لإحصائيات وتوثيقات المرصد السوري، 1578 قتيلا من قوات الجيش السوري قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم "داعش" في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.

حقول الغاز

كما وثّق المرصد، استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز والعشرات من الرعاة والمدنيين الآخرين بينهم أطفال ونساء في هجمات التنظيم، وكذلك مقتل 1081 من تنظيم “داعش ”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.