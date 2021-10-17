اليوم.. الانتهاء من صرف الدعم النقدي «كرامة» بمكاتب البريد

تنتهي وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، من صرف مساعدات برنامج الدعم النقدى “كرامة” عن شهر أكتوبر الجاري من مكاتب البريد.

ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدى ما يزيد على 3.8 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا.

وشكلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة.

وأوضحت القباج أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستتواصل على مدار الساعة مع كافة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم، مع تقديم كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة خصصت دعمًا نقديًا للأسر الأولى بالرعاية وجعلته مشروطًا بممارسات تنموية تصب في بناء الأجيال القادمة، فأصبحت رعاية الأطفال الصحية ومراعاة تطعيماتهم، وإلحاق من هم في سن التعليم بالمدارس شرط أساسي للحصول على الدعم، موضحة أن موازنة الدعم النقدي فى العام المالي الحالي بلغت 19 مليار جنيه مقارنة بـ 18.5 مليار جنيه العام الماضي، حيث بدأت الموازنة بـ 3.5 مليار جنيه مع انطلاق الدعم عام 2015 وهو ما يشير أن نسبة الزيادة بلغت 500%.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن شروط الحصول على الدعم النقدي هى:-

صورة الرقم القومي.

صور مميكنة من شهادات ميلاد جميع أفراد الأسرة.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صورة مميكنة من بطاقة التموين.

صورة شهادة وفاة الزوج.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صور إقرار الوصية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.