الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تحصين نحو ثلثي سكان ولاية نيويورك الأمريكية بالكامل ضد كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

ذكرت بيانات صادرة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية، أنه تم تحصين ما يقرب من ثلثي سكان ولاية نيويورك بالكامل ضد فيروس "كوفيد-19".

وأظهرت البيانات - حسبما أوردت صحيفة ذا هيل الأمريكية، اليوم الأحد، أن 65.3 %من إجمالي سكان ولاية نيويورك حصلوا على تطعيماتهم كاملة، أي ما يعادل 12.7 مليون شخص.

وفقا للصحيفة، تشير البيانات إلى أن نسبة الذين تم تحصينهم فوق سن 18 عاما تبلغ 77.1 %(11.9مليون شخص)، بينما بلغت نسبة الذين حصلوا على جرعة واحدة 72 بالمئة.

ونفذت أجزاء معينة من نيويورك، مثل مدينة نيويورك، بعضا من أكثر الإجراءات الإلزامية صرامة الخاصة بلقاح كوفيد-19 في الولايات المتحدة.

ففي مدينة نيويورك، يجب على الشخص إظهار بطاقة اللقاح الخاصة به لدخول أماكن معينة مثل المطاعم كما جعلت المدينة اللقاحات إلزامية لبعض الوظائف بما في ذلك معلمو المدارس العامة وضباط الشرطة.

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وائل لطفي

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