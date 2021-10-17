الرئيس السيسى يوجه التحية للدكتور أحمد عمر هاشم باحتفالية المولد النبوى

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية للدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، في مستهل كلمته باحتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف.

وكان شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، اليوم الأحد، فيلما تسجيليا بعنوان" واقع فريد"، استعرض التاريخ الإسلامي المجيد لمصر.

وأشار الفيلم إلى أن مصر كانت وسوف تبقى أرض الدعاة التي انعقدت فيها الحياة على كلمة التوحيد لأكثر من 1400 عام مضت حتى عمرت المساجد وعلت المآذن، حيث مضى وتعاظم الاهتمام بعمارة المساجد وشئونها.

واستعرض الفيلم أعمال وزارة الأوقاف التى واجهت بالحكمة والكلمة المتطرفين والإرهابيين في فترة حرجة؛ أعقاب 25 يناير 2011، حيث زادت المواجهة الفكرية ضد القوى الظلامية ضراوة في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، وانحازت الأئمة المصرية لخيارها الدائم وهو الوسطية الدينية في دولة مدنية اتخذت من الإيمان عنوانا.

وأوضح الفيلم أن الوزارة قامت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم ببناء وإحلال وتجديد وتطوير 6 آلاف و600 مسجد، كما افتتحت أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة 6 أكتوبر عام 2019، وإرسال البعثات والقوافل الدعوية لتدريب الأئمة والواعظات في عدد من الدول العربية والإسلامية ومختلف دول العالم.

واستعرض الفيلم كلمة للرئيس السيسي قال فيها "إن الدولة لن تألو جهدا في دعم الأئمة وفي توفير المناخ المناسب لأدائهم الدور المرجو منه في المرحلة الحالية من تاريخ مصر لدعم الخطاب الديني الوسطي المستنير".