الأحد 17 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 2723 قائد دراجات نارية لعدم ارتداء الخوذة

حملات مرورية
حملات مرورية

علمت “الدستور” أن خدمات الإدارة العامة للمرور على مستوى الجمهورية حررت عدد 2723 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة وذلك  خلال الـ24 ساعة الماضية كما جرى رفع عدد 50 سيارة متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وكانت وزارة الداخلية قد أهابت بقائدي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة للحفاظ على أرواح المواطنين ويحد من وقوع الحوادث على الطرق وتخفيف الإصابات في حال حدوثها، وحذرت وزارة الداخلية قائدي الدراجات النارية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، ووجهت حملات مرورية لمتابعة التزام سائقي الدراجات النارية بالإلتزام بارتداء الخوذة.

 

وزارة الداخلية الطريق الدائري الدراجات النارية الخدمات المرورية سحب الترخيص منظومة إلكترونية تركيب الملصق الإلكترونى

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