تحرير 3855 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

علمت “الدستور” أن الجهات المعنية حررت عدد 3855 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني لسائقي سيارات ومركبات متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

فوائد تزويد السيارات بالملصق الإلكتروني

وانتهت مهلة تركيب الملصق الإلكترونى والذى يُعد خطوة مهمة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة، في 30 مارس الماضي.

وأكدت وزارة الداخلية أن فوائد تركيب الملصق الإلكتروني، تتضمن تحديد أحجام وأعداد السيارات في الطريق العام، مما يسمح بتحديد الخدمات المرورية، كما أنه يساعد بشكل كبير في ضبط جميع أنواع السيارات المطلوبة جنائيًا، بالإضافة إلى إرساله رسالة على هاتف المستخدم في حالة توجهه إلى طريق يوجد به إغلاق جزئي أو كلي أو أو تحويلة مرورية أو منطقة أعمال أو هبوط أرضي.