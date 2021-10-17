مياه أسيوط: استمرار المتابعة للأعمال الجارية بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

ترأس اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد اجتماعات متعاقبة على مدار اليوم لرؤساء القطاعات ومديري عموم المناطق لبث روح التميز والريادة والاستدامة في تقديم خدمات مياه شرب نقية وصرف صحي آمن.

اجتماع مياه أسيوط

أصدر رئيس الشركة تعليماته المشددة بضرورة تقديم خدمات مثالية للمواطنين فى كافة مناطق محافظة أسيوط والاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات بأحدث التقنيات بما يضمن الاستدامة والموائمة البيئية والصحية.

اجتماع مياه أسيوط

وأضاف "درة" أن هدفنا الرئيسي وأولى اهتمامات أبناء مياه أسيوط الارتقاء بمستوى الأداء الخدمى ومتابعة شكاوى المواطنين الواردة بمختلف قنوات التواصل سواء كانت عبر الخط الساخن 125، أو عبر الصفحة الرسمية للشركة، أو موقعها الرسمي، أو من خلال الموبيل أبايكيشن، أو الشكاوى الواردة عبر البوابة الحكومية لرئاسة الوزراء، أو الشكاوى الواردة من أى جهات أخرى.

اجتماع مياه أسيوط

وفي هذا الصدد أكد على أهمية حل أي شكوى بأسرع وقت مسموح به، وتحرى كافة المعوقات التى تحول دون وصول الخدمة إلى المواطنين بالصورة التى تليق بهدف الشركة ورؤيتها الخدمية تجاه عملائها الكرام، والسعي لوضع حلول جذرية للمشكلات المتكررة.

اجتماع مياه أسيوط

وفي الختام؛ وجه رؤساء القطاعات ومديري عموم المناطق والمهندسين التنفيذيين القائمين على سير المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها طبقا للخطة المالية السنوية ومبادرة حياة كريمة الرئاسية، الهادفة لتطوير قرى الريف المصري، لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد وإعادة تاهيل ورفع كفاءة الأصول و أعمال إنشاء وتوسعات المحطات المرشحة السطحية الكبرى، خاصة وأن محافظة أسيوط كان لها النصيب الأكبر من تلك المبادرة والتى توجهت إلى 194 قرية بعدد 7 مراكز من مراكز المحافظة لتحقيق استفادة لـ2.5 مليون مستفيد، نحو الارتقاء بقطاعي المياه والصرف الصحى.