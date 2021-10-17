أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى ماليزيا

أعلنت ماليزيا، اليوم الخميس، تسجيل 6 آلاف و145 إصابة جديدة بفيروس كورونا، طبقًا لما ذكره المدير العام بقطاع الصحة، نور هشام عبدالله.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم عن هشام عبدالله قوله إن هذه الإصابات الجديدة ترفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليونين و390 ألفًا و687 حالة، منذ بدء الجائحة.

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تبلغ حصيلة الوفيات جراء الوباء في ماليزيا 27 ألفًا و858 حالة.

يشار إلى أن ماليزيا تتطلع إلى السماح للسائحين بالدخول إلى لانكاوي، وهي مجموعة من الجزر ذات الرمال البيضاء في مضيق ملقا، والتي لطالما كانت نقطة جذب للسائحين، وذلك بعد إبقاء حدودها مغلقة أمام الزوار الأجانب منذ مارس من العام الماضي.

وقالت وزيرة السياحة نانسي شكري الخميس الماضي إنه من المحتمل إعادة فتح لانكاوي أمام الزوار الأجانب بعد أن تم في الآونة الأخيرة استئناف الرحلات الداخلية للماليزيين الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا وإطلاق "فقاعة سفر" محلية لهذه الجزر.

وبحسب وكالة الأنباء الماليزية الوطنية (برناما)، قالت شكري إن إعادة فتح لانكاوي المقترحة للوافدين من الخارج سوف تشمل "دولاً معينة" فقط، وسوف تكون "إحدى الطرق التي يمكننا من خلالها إنعاش اقتصادنا".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.