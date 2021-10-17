استقرار أسعار زيت الطعام بجميع أنواعه لدى تجار الجملة

استقرت أسعار زيت الطعام بجميع أنواعه لدى تاجر الجملة بالسوق المحلي، اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021، كما داومت على قيمتها الشرائية للمستهلك أيضًا.



أسعار زيوت الطعام اليوم بالسوق المحلي "للطن"

أسعار زيت الذرة الخام

شهدت أسعار زيت الذرة الخام استقرارًا بالسوق المحلي، ليستقر عند 18.000 جنيهًا للطن.

أسعار زيت الذرة المكرر

وسجلت أسعار زيت الذرة المكرر ثباتًا اليوم بالسوق المصري، ليسجل سعر الطن 24.000 جنيهًا.

أسعار زيت عباد الشمس

كما استقرت أيضًا أسعار زيت عباد الشمس مكرر، ليسجل سعر الطن 25.500 جنيهًا.

زيت الأولين

وثبتت أسعار زيت الأولين، في السوق المحلي، لتسجل 20.600 جنيهًا للطن.

زيت صويا مكرر

كما استقرت أيضًا أسعار زيت الصويا المكرر في السوق المحلي لتبلغ قيمة الطن الشرائية حوالي 23.500 جنيهًا.

أسعار زيوت الطعام بالبورصات العالمية

العقود الآجلة لزيت الأولين الماليزي

سجلت عقود أكتوبر الآجلة لتداول زيت الأولين ارتفاعًا لتصعد إلى 1330 دولارًا، بقفزة قدرها 5 دولارات في الطن الواحد.

العقود الآجلة لزيت النخيل الماليزي

صعدت عقود شهر أكتوبر لتداول زيت النخيل بمقدار 5 دولارات للطن، ليصل إلى 1327.50 دولارًا.