أرباح شركة إيسترن كومباني ترتفع 12.8% خلال 2020-2021

أظهرت القوائم المالية لشركة الشرقية - إيسترن كومباني، خلال 2020 -2021، ارتفاع أرباحها بنسبة 12.8% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها حققت أرباحاً بلغت 4.28 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 3.79 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 16.02 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 14.46 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وحققت شركة الشرقية - إيسترن كومباني خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، أرباحاً بلغت 3.88 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 3.13 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 12.14 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 11.36 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.