الأحد 17 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أول بطولة لـ ملك قورة..

مواعيد عرض مسلسل «زي القمر» حكاية «فوتوشوب»

ملك قورة
ملك قورة

عرضت شبكة قنوات "CBC"، أمس السبت، أولى حلقات الحكاية السابعة من مسلسل "زي القمر" والتي تحمل اسم "فوتوشوب"، من بطولة الفنانة الشابة ملك قورة، في أولى بطولاتها المُطلقة.

وفور عرض حلقته الأولى، بدأ الجمهور في البحث عن مواعيد عرض مسلسل "زي القمر" حكاية "فوتوشوب"، حيث يُعرض المسلسل الجديد من السبت للأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءًا عبر قناة "CBC" العامة، ويُعاد في الثانية والنصف صباحًا، ويُعاد مرة أخرى في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا على القناة نفسها.

ويُعرض المسلسل عبر قناة "CBC دراما"، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءًا، ويُعاد مرة أخرى في تمام الساعة الخامسة صباحًا، كما يُعاد مرة ثالثة في تمام الساعة الرابعة عصرًا، كذلك يُعرض المسلسل بمحتواه الديجيتال على منصة "Watch It" الإلكترونية.

وطرحت المنتجة مها سليم، البرومو الدعائي لحكاية "فوتوشوب"، من مسلسل "زي القمر"، ويشارك في بطولته الفنان فراس سعيد، والفنان الشاب محمد مهران، ومن إخراج شادي أبو شادي.

وعُرضت الأسبوع الماضي، الحكاية السابقة من مسلسل زي القمر بعنوان "مش مبسوطة"، من بطولة  الفنانة بشرى، والفنانة داليا مصطفى، والفنانة ميمي جمال، والفنان أحمد سعيد عبد الغني، وهشام إسماعيل، وهي من تأليف عمرو الدالي، ومن إخراج شرين عادل.

وخلال الفترة الماضية، طرح  مسلسل "زي القمر" 6 حكايات سابقة، كان من بينها حكاية للفنانة آيتن عامر، وحكاية أخرى للفنانة درة.

مواعيد عرض مسلسل زي القمر مواعيد عرض مسلسل زي القمر ح حكاية فوتوشوب فوتوشوب الحلقة الأولى قنوات سي بي سي سي بي سي ملك قورة محركات البحث

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

شيخ الأزهر: الجيش المصري فاجأ العالم بنصر كاسح في أكتوبر أذهل المعتدين

«اغتصاب الطفولة».. الباز يهاجم مسئولى الأزهر بسبب «يونيفورم» الطالبات الصغيرات

شيخ الأزهر يهدي الرئيس السيسي نسخة من «مصحف الأزهر»

النيابة العامة تفجر مفاجأة فى واقعة «ميكروباص الساحل»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 17-10-2021

الرئيس السيسي: رسالة الإسلام التي تلقاها النبي رفعت من قيمة العلم والمعرفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رحيل بحجم النجاة.. وداعا الروائية ليلى الأطرش

حسين دعسة

البرلمان العربي يؤكد للعالم أبعاد "الوصاية الهاشمية" ورعاية الملك عبدالله الثاني للقدس

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

د.أحمد الخميسى

نوبل بين محفوظ وأيتماتوف

ماجد حبته

تاريخ مختصر للأزمة اللبنانية

ماجدة الجندى

أحلام لا تنتهى

مؤمن المحمدي

ملوخيتنا ملوخيتنا

صور

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا

فرح محمد مجدى قفشة

محطة تل أبيب

المزيد

بمشاركة 7 دول: إسرائيل تبدء تدريبات "العلم الازرق".. ما أهدافها؟

بسبب نشاطه الاستخباراتي في الجولان: كيف اغتالت إسرائيل النائب السوري مدحت الصالح؟

مظاهرة أمام مستشفى إسرائيلي نقل إليه أسير مضرب عن الطعام منذ 88 يومًا