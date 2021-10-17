أول بطولة لـ ملك قورة..

عرضت شبكة قنوات "CBC"، أمس السبت، أولى حلقات الحكاية السابعة من مسلسل "زي القمر" والتي تحمل اسم "فوتوشوب"، من بطولة الفنانة الشابة ملك قورة، في أولى بطولاتها المُطلقة.

وفور عرض حلقته الأولى، بدأ الجمهور في البحث عن مواعيد عرض مسلسل "زي القمر" حكاية "فوتوشوب"، حيث يُعرض المسلسل الجديد من السبت للأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءًا عبر قناة "CBC" العامة، ويُعاد في الثانية والنصف صباحًا، ويُعاد مرة أخرى في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا على القناة نفسها.

ويُعرض المسلسل عبر قناة "CBC دراما"، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءًا، ويُعاد مرة أخرى في تمام الساعة الخامسة صباحًا، كما يُعاد مرة ثالثة في تمام الساعة الرابعة عصرًا، كذلك يُعرض المسلسل بمحتواه الديجيتال على منصة "Watch It" الإلكترونية.

وطرحت المنتجة مها سليم، البرومو الدعائي لحكاية "فوتوشوب"، من مسلسل "زي القمر"، ويشارك في بطولته الفنان فراس سعيد، والفنان الشاب محمد مهران، ومن إخراج شادي أبو شادي.

وعُرضت الأسبوع الماضي، الحكاية السابقة من مسلسل زي القمر بعنوان "مش مبسوطة"، من بطولة الفنانة بشرى، والفنانة داليا مصطفى، والفنانة ميمي جمال، والفنان أحمد سعيد عبد الغني، وهشام إسماعيل، وهي من تأليف عمرو الدالي، ومن إخراج شرين عادل.

وخلال الفترة الماضية، طرح مسلسل "زي القمر" 6 حكايات سابقة، كان من بينها حكاية للفنانة آيتن عامر، وحكاية أخرى للفنانة درة.